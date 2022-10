‘Cuori senz’acqua’ al Teatro Degli Audaci

In scena dal 6 al 16 ottobre a Roma

Teatro Sette, Direzione artistica di Lorenzo Martino Toni, presenta ‘Cuori senz’acqua’

di Luigi Russo con Enzo Casertano, Irene De Matteis, Alessandra Merico, regia Luigi Russo, al Teatro Degli Audaci, via Giuseppe De Santis, 29 Roma, dal 6 al 16 ottobre 2022, dal giovedì alla domenica, tutte le sere ore 21:00, domenica ore 18:00.

Scene Emiliano Esposto, costumi Alessandra Saroli, aiuto regia Junia Tomasetta, luci e fonica Maxi Lumachi, foto di Luigi Russo.

Sinossi

Un misterioso incidente aereo fa incontrare su di un’isola deserta gli unici tre

sopravvissuti: Marco – il Barman, Domenica – la Segretaria, e Monica – l’Hostess. Non c’è acqua, non c’è cibo e non possono comunicare con il mondo esterno.

La sopravvivenza porta l’essere umano all’esasperazione e i nostri tre protagonisti

sono sotto pressione, la loro convivenza forzata, in circostanze così ‘al limite’, sarà motivo di situazioni divertenti e paradossali. Una volta che avranno raggiunto un punto di equilibrio il finale a sorpresa cambierà le carte in tavola.