Anoressia e talismani

Nel mondo olistico la mia proposta, sottratta al mondo filosofico, appare ben poco remunerativa.

Quale proposta?

Questa: mai prestar fede ad una teoria fino a che non vi sia una motivazione plausibile per supporla vera.

So benissimo che una proposta del genere causerebbe una forte diminuzione delle entrate economiche di molti operatori olistici, chiaroveggenti, astrologi, cartomanti, capi religiosi, eccetera, poiché questi ultimi vivono sulle speranze emotive ed irrazionali di molte persone che non meriterebbero di essere frodate e defraudate.

Non so quanto sia saggio ciò che propongo, giacché spesso è bello poter vivere di illusioni senza farsi troppe domande.

Ma quando, per esempio, mi capita una confessione di una ragazza anoressica la quale, così mi disse, chiese un finanziamento di diecimila euro in banca per poter acquistare un talismano che l’avrebbe salvata dal suo malanno, sono certo che sarebbe saggio mettere a frutto ciò che insegno.

Chi è più cattivo?

Io che distruggo illusioni a buon mercato o coloro che ti ammazzano nell’anima lucrando sui tuoi dolori?

