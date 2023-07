Oroscopo dal 24 al 30 luglio 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, l’estate è al culmine ed è iniziata la stagione del Leone, il Sole è nei primi gradi del segno, dove rimarrà fino alla fine di agosto, e, sempre nel segno del Leone, troviamo anche Venere e a Mercurio.

I segni di fuoco e di aria potranno usufruire di tanti effetti benevoli. La Bilancia sarà pronta a cogliere al volo le buone occasioni, i Pesci si sentiranno stressati, il Toro vorrebbe fare tante cose, senza mai decidere quali, i Gemelli sono sospettosi, il Cancro è geloso, la Vergine fa piccoli cambiamenti, l’Acquario dovrà affrontare tensioni e incomprensioni. Per gli altri, tutto nella norma.

Ariete

Cari Ariete, è proprio il momento di mantenervi calmi, con il Sole a vostro favore sarete portati a strafare, non fatelo. Godetevi le vacanze in relax, non perdetevi dietro battaglie immaginarie, rigeneratevi, pronti per i successi futuri. L’iperattività vi potrebbe creare problemi di salute.

In amore riflettete sulla vostra relazione. Con una certa cautela potreste evitare problemi fastidiosi, che non meritate. Attenzione nel lavoro, non fate passi falsi. Guardatevi da persone del vostro entourage; il rischio che veniate pugnalati alle spalle è reale.

Toro

Cari Toro, con il Sole al negativo qualche errore imperdonabile è proprio dietro la porta, fate piani ragionevoli, per il futuro prossimo con disciplina, siate cauti e, se è il caso, accettate alcune critiche positive.

È un buon momento, ricco di soddisfazioni, per chi lavora in proprio. A chi vi sta attorno dite subito che siete poco razionali e poco propensi alla diplomazia e tutto andrà bene. La presenza di Marte in trigono vi rende particolarmente reattivi. Anche gli altri noteranno la vostra nuova energia, sarete sempre affascinanti.

Gemelli

Cari Gemelli, questa è una settimana tutta da vivere per le coppie: progettate le vacanze da innamorati, con una sorpresa che non deve mancare. Buone notizie dal lavoro per nuovi contratti; il vostro entusiasmo sarà contagioso.

Un momento magico per il lavoro, che vi garantisce giorni indimenticabili e ispirazioni preziose, da far fruttare nel prossimo futuro. Mettete da parte l’orgoglio ed eviterete tensioni in famiglia. Chi lavora nell’editoria avrà dei riconoscimenti. Attenzione alle spese, alle mani bucate e alla voglia di stupire con effetti speciali e costosi; non è il momento.

Cancro

Cari Cancro, analizzate i vostri errori ed evitate di ripeterli. Anche in amore siate più sinceri con il partner. In questo periodo complicato, la settimana per il lavoro vi esorta a pensare a nuovi orizzonti, a successi e soddisfazioni. Semmai, sarebbe opportuno per chi ancora è indeciso, concretizzare situazioni rimaste per troppo tempo in sospeso.

Le conclusioni avranno grandi miglioramenti nella vostra carriera o comunque sul piano economico – finanziario, sia che si tratti di un avanzamento che di una compravendita.

Leone

Cari Leone, è il vostro momento, ruggite, godetevelo, mettetevi in gioco e lottate, dalla settimana prossima sarete il re dello zodiaco. Il periodo magico va sfruttato, che siate dei liberi professionisti, impiegati, piccoli imprenditori, giovani lavoratori: arrivano nuove occasioni o soluzioni.

Non fermatevi davanti alle critiche degli altri e andate per la vostra strada. L’amore e la complicità vi sorrideranno in ogni momento della settimana. A contatto con il pubblico l’umore e la complicità sono impeccabili. Attenzione alle spese di troppo.

Vergine

Cari Vergine, la settimana, all’insegna del pianeta Marte, vi porta a dare libero sfogo a tutto quello che finora avete nascosto, affronterete chiarimenti necessari.

Vi suggerisco di scegliere la meta delle vostre vacanze e di preparare qualcosa di nuovo per le prossime settimane, per ricaricarvi e divertirvi, senza pensare alle tante responsabilità di cui siete carichi. Per tutti sorprese e soddisfazioni, prudenza negli investimenti e nelle spese extra, non è il momento di strafare, anche perché, stranamente, sentirete il bisogno di spendere; controllatevi.

Bilancia

Cari Bilancia, occasioni da cogliere al volo, osate e siate disinvolti, godetevi l’estate, il relax, il divertimento e tanta vita sociale, liberi dalle preoccupazioni delle ultime settimane. È il momento di andare in vacanza. Chi è ancora al lavoro viva il tempo libero di questo periodo.

I problemi insormontabili con la dolce metà sono dovuti al fatto che tra voi ci sono ancora dei segreti: siate sinceri. Miglioramenti per la situazione economica, anche se il Nodo Sud potrebbe riportare nella vostra vita vecchi rancori, misteri che si svelano e che fanno ancora male, non vi fossilizzate, andare avanti è sempre stata la vostra filosofia vincente.

Scorpione

Cari Scorpione, iniziate un nuovo progetto sia in amore che sul lavoro, mettetevi in gioco e non fermatevi. Siete insofferenti e ad ogni essere umano e l’umore non è al massimo.

Il Sole in Leone vi disturba, vi pungola al negativo e vi rende critici, tenete la mente occupata da pensieri e progetti, evitate le persone che già vi infastidiscono e tutto andrà bene.

Per alcuni c’è la possibilità di iniziare una convivenza o di chiudere una relazione inutile e fantasma. Sul fronte del lavoro dovete fare molta attenzione alle spese e agli affari. Leggete bene i contratti prima di firmare accordi.

Sagittario

Cari Sagittario, per voi la settimana corre veloce tra tante soddisfazioni e opportunità; tutto va a gonfie vele, nuovi traguardi, nuovi obiettivi. Fatevi tentare dalle vacanze e da un invito che vi sarà prezioso. Periodo positivo anche in amore, avrete soluzioni giuste per tutto.

Possibili vincite al gioco o piccole somme che rientrano, così che le coppie possano pensare a una vacanza. Il Nodo Nord in trigono al vostro segno vi dona intuito; riuscirete a sentire le cose che vi aleggiano intorno, saprete difendervi se è il caso.

Capricorno

Cari Capricorno, ottimo momento per darvi da fare, siate determinati, un passo davanti agli altri, per grandi successi in arrivo. I single possono sembrare malinconici e avere dei desideri segreti, aspettate, tra poco tutto sparirà. Sul lavoro qualche ritardo e disagio.

In questa estate è necessario conoscere gente nuova, siate protagonisti di avventure e di situazioni che porteranno belle sorprese. È estate, pensate a questo Marte, che vi dona energia e voglia di fare, potreste trovare qualche buona occasione sul lavoro.

Acquario

Cari Acquario, in questa settimana ci vogliono tanta disciplina e concentrazione: mettete ordine e fate piazza pulita di tutto quello che vi permette di guardare al futuro.

Sul lavoro non siate frettolosi nei giudizi, i solitari e gli innamorati sentono che il sentimento non è contraccambiato. In questa settimana non mancheranno tensioni e incomprensioni; a ragione o a torto, pensate positivo e affrontate tutto con serenità. Anche se c’è un po’ di noia, resistete, tutto cambierà a breve.

Pesci

Cari Pesci, settimana stressante, con tante cose a cui badare, presi dalla voglia di riuscire a districare i problemi. In famiglia ci sono segreti che pesano nei vostri rapporti con genitori e figli, ambiguità che ora vengono a galla e devono essere affrontate. Sforzatevi di gestire con equilibrio le emozioni, i vostri sentimenti, le relazioni.

Attenzione al segno dei Gemelli, che potrebbe farvi perdere la pazienza, risolvetela insieme ed evitate polemiche pericolose. Saturno vi rende rigorosi e polemici, ogni tanto evitate di rimarcare le vostre qualità a scapito delle virtù di chi vi sta attorno.