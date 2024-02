Annunciati i 20 corti finalisti di ‘Cortinametraggio’

Il festival è in programma a Cortina d’Ampezzo (BL) dal 12 al 17 marzo 2024

Annunciati questa mattina, 4 febbraio, i finalisti della 19a edizione di ‘Cortinametraggio’, il festival di riferimento per i corti presieduto e fondato da Maddalena Mayneri e diretto da Niccolò Gentili, che si terrà a Cortina d’Ampezzo (BL), dal 12 al 17 marzo 2024.

A concorrere all’ambito premio saranno 20 cortometraggi provenienti da tutta Italia, di cui otto anteprime mondiali e cinque italiane.

Tra le opere finaliste: ‘Anemos’ di Vera Munzi e Caterina Savadori, un racconto di emancipazione femminile ispirato a una storia vera; ‘Frammenti’ di Andrea Casadio, uno sguardo intimo e delicato su uno dei momenti più tragici della storia recente; il racconto emozionante ‘Dive’ di Aldo Iuliano; il divertente affresco di una madre e di suo figlio in ‘Ignoti’ di Giuseppe Brigante; ‘Tilipirche’ di Francesco Piras, racconto ambientato in Sardegna su un allevatore durante un’invasione di cavallette; ‘Eldorado’ di Mathieu Volpe, tragico ed emozionante racconto di una storia di frontiera; l’action drama che descrive il rapporto tra un fratello e sua sorella ‘Fake Shot’ di Francesco Castellaneta; la commedia dalle tinte thriller ‘Un lavoretto facile facile’ di Giovanni Boscolo; ‘Wasted’ di Tobia Passigato, racconto di formazione dalle tematiche universali con tinte green; ‘Il compleanno di Enrico’ di Francesco Sossai, intimo ritratto di una solitudine.

Può entrare in crisi un’amicizia tra coinquiline grazie ad una terza persona? Questa la tematica di ‘Ho ballato di tutto’ di Sarah Narducci; il toccante ‘De l’amor perdu’ di Lorenzo Quagliozzi ambientato nella seconda guerra mondiale; ‘Z.O.’ di Loris G. Nese, dura storia di periferia; ‘Felicità cannibale’ di Daniel Baldotto, che affronta in modo delicato e originale il tema dell’elaborazione del lutto; la satira sociale ‘We should all be futurists’ di Angela Norelli; il ritratto esistenziale ‘Foto di gruppo’ di Tommaso Frangini; ‘Stanza 5’ di Rosario Capozzolo, ispirato alla storia vera di un’anziana donna sopravvissuta al Covid-19; ‘A mosca cieca’ di Mino Capuano, dolce racconto di un legame inaspettato; ‘L’acquario’ di Gianluca Zonta, che racconta le possibili derive sociali dell’intelligenza artificiale; l’originale commedia ‘Lo zio di Venezia’ di Alessandro Parrello.

A concorrere nella sezione ‘Made in USA’, invece, realizzata con la collaborazione artistica di Silvia Bizio, con il Santa Monica Colleg, SMC, e Maria Cristina Heller: ‘Ovejas Lobos’ di Alex Fischman Cárdenas; ‘Thirstygirl’ di Alexandra Qin; ‘Jerome’ di Gianfranco Fernández-Ruiz; ‘Who are you?’ di Salvador Carrasco e ‘Whiteness at work’ di Peter Nelson.

Inoltre, fuori concorso ci saranno due eventi speciali, i cortometraggi ‘Remo’ di Marco Simon Puccioni e ‘Piccole cose di valore non quantificabile’ di Paolo Genovese.

Numerosi saranno i premi ambiti dai giovani registi in concorso.

Tra i principali: il premio Cortinametraggio per il Miglior Corto assoluto; il premio Rai Cinema Channel, il premio Miglior Commedia consegnato da Aermec; il premio Young; il premio del Pubblico conferito da The Film Club; Il premio della Stampa dato da Visottica; i premi miglior attore/attrice consegnati da Pianegonda e la miglior sceneggiatura conferita da Andromeda Film.

La 19a edizione di ‘Cortinametraggio’ è realizzata in collaborazione con l’Aeronautica Militare, Polizia di Stato e il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, la Regione Veneto, la Provincia di Belluno, il nuovo IMAIE, il MIC, la SIAE, ANEC e FICE.

Tra i partner di quest’anno anche: AERMEC; Visottica Group; Cotril; Pianegonda; Rai Cinema; ANPIT Italia; Titanus; Driade; Greenboo Production; The Film Club; Costa Crociere; We Short; Hotel Savoia; Zorzettig; La cooperativa di Cortina; Hotel De La Poste; Andromeda Film; Focus; Mg Production; Hotel Rosapetra; Nuove Reti.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale: www.cortinametraggio.it.