Giani alla Fortezza del Basso per ‘Taste’: ‘Rassegna di qualità’

Il Presidente: ‘La rassegna testimonia la vitalità di Firenze Fiere’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Una manifestazione di qualità che si prospetta anche quest’anno come un successo e un polo fieristico, Firenze Fiera, che si conferma in ottima salute e in grado di accogliere le sfide a livello nazionale e internazionale.

La pensa così il Presidente della Regione Eugenio Giani, che ha visitato stamani la fiera delle eccellenze enogastronomiche organizzata da Pitti Immagine alla Fortezza da Basso a Firenze.

Il Presidente ha affermato: