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الهادي القرقوطي صحفي ليبي

Di
Redazione Arabia Felix
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لعل ميلاد حكومة الاستقرار يختلف كثيرا عن مولد اي حكومة من الحكومات الليبية المتعاقبة فهذه الحكومة جاءات بعد اتفاق وحوار  جمع أطراف ليبية كانت متصارعة ومتحاربة توصلت بقناعة وعقلانية الى ان ليبيا لا يمكن ان تقوم لها قائمة ولا يمكن ان تكون دولة ينعم فيها شعبها بالحياة الكريمة في ظل بقاء  الاختلاف بين الأخوة  واستمرار الحروب والاقتتال كما وان بقاء هذا الوضع لا يصب الا في مصلحة أطراف خارجية إقليمية ودولية سعت وتسعى دائما لابقاء حالة الفوضى والفرقة وإطالة أمدها والاستفادة من استمرارها ..  الا ان الإرادة الليبية كانت حاضرة عند الليبيين الوطنيين الشرفاء الذين حملوا على عاتقهم هذا العب وهم يواجهون ويجابهون قوى دولية ومافيات الفساد المحلية والعالمية وتناسوا اختلافهم ولموا شملهم وجلسوا  وتحاوروا فوق ارضهم بكل شجاعة واتفقوا على حل كل الاختلافات القائمة بروح وطنية تغلب فيها مصلحة البلاد على كل المصالح الشخصية الضيقة  فكان نتاج ذلك ولادة حكومة تمثل كل الليبيين وتتحرك فوق كل الثراب الليبي حكومة ستعيد الاستقرار والأمن والحياة الكريمة للشعب الليبي حكومة لن تكون بيدق بايدي الاطراف الدولية والمحلية وستعيد السيادة للوطن حكومة ستركز على النماء والبناء ورفاهية المواطن الذي عان طويلاً من سنوات كانت قاسية عليه حكومة ستعيد اليه الأمل في حياة افضل ومستقبل افضل وتعيد اليه الابتسامة المسروقة منه عنوة !!

الهادي القرقوطي
صحفي ليبي

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Autore Redazione Arabia Felix

Arabia Felix raccoglie le notizie di rilievo e di carattere politico e istituzionale e di sicurezza provenienti dal mondo arabo e dal Medio Oriente in generale, partendo dal Marocco arrivando ai Paesi del Golfo, con particolare riferimento alla regione della penisola arabica, che una volta veniva chiamata dai romani Arabia Felix e che oggi, invece, è teatro di guerra. La fonte delle notizie sono i media locali in lingua araba per dire quello che i media italiani non dicono.

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