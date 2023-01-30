الأديبة الفلسطينية إيمان الناطور تصدر كتابها الجديد (رسائل الخريف الضائعة) يناير 2023

أصدرت الأديبة الفلسطينية إيمان الناطور مجموعتها القصصية الجديدة (رسائل الخريف الضائعة) في مطلع يناير لهذا العام 2023 عن دار نشر نفرتيتي في جمهورية مصر العربية وتشارك بها حالياً في معرض القاهرة الدولي للكتاب مع العديد من إصدارات الكاتبة.

وتعد مجموعة (رسائل الخريف الضائعة) هي الجزء الثاني لكتابها (على صهوة الشمس) والتي تناولت بها مجموعة من قصص الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتصرح الكاتبة أنها عبر هذه المجموعة تواصل التسلسل في قصص مهمة لأسيرات وأسرى فلسطينيين وطرح معاناتهم في السجون بطريقة أدبية إنسانية وكما اعتدنا من الكاتبة الناطور ميلها في كتاباتها للنزعة الإنسانية ومناصرةالمظلومين وطرح قصص معاناتهم وخاصة المرأة والطفل وقد بدا هذا جليا في مؤلفاتها السابقة مثل (ياسمين) ، (ثمن دموعي) ،

(هي وكورونا) ، (قيامة امرأة) ،

(على صهوة الشمس)، كما بدت النزعة الفلسطينية الوطنية جلية في روايتها (فلسطين كنعان) و (واقترب موسم الحصاد) وتشارك جميعها في معرض الكتاب بالقاهرة عبر دار نشر نفرتيتي و دار نشر سمير منصور .

وقد حازت رواياتها بالعديد من التكريمات كما صرحت الكاتبة بوجود أعمال حاليا تحت الطباعة .