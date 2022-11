Yemen: Houthi inonda il mercato di medicinali falsi

I medici stanno rinunciando alla loro professione

Il rapporto ‘Economia yemenita 2021: l’economia di guerra e i nuovi ricchi’, pubblicato dal Center for Studies and Economic Media, cita testimonianze documentate di medici, chirurghi e farmacisti che confermano il commercio di medicinali fraudolenti e contraffatti da parte della milizia Houth.

Secondo il documento, 3 chirurghi su 10 hanno affermato di aver smesso di esercitare il proprio lavoro, temendo che il paziente potesse subire complicazioni a causa dei farmaci fraudolenti scambiati dalla milizia.

Il rapporto aggiunge che molti signori della guerra a Sana’a, attraverso le loro nuove società, sono stati in grado di sostituire i medicinali importati con prodotti falsi. Si tratta di farmaci per la radioterapia e analisi di laboratorio. Un disastro che minaccia la vita di milioni di yemeniti.

Il rapporto indica che i risultati della ricerca, condotta con un certo numero di chirurghi e farmacisti, mostrano che l’Autorità suprema per i medicinali e gli apparecchi medici di Sana’a ha concesso alle società nascenti licenze per importare medicinali da società non registrate presso l’Autorità, ovvero non riconosciute e conferma che le nuove società Houthi stavano importando prodotti adulterati invece di quelli convenzionali.

Il rapporto affermava che un anestesista ha deciso di rimanere a casa dal 2017 a causa del coinvolgimento della società di importazione di farmaci nella vendita di articoli non sicuri e non conformi.

Stanno mentendo quando affermano che i loro farmaci corrispondono ai risultati del laboratorio nazionale, perché i materiali di analisi in questo laboratorio sono originariamente falsati.

Lo riporta il sito web locale “News Yemen”.

Il rapporto rende noto che i farmacisti hanno rivelato che ci sono un certo numero di medicinali che contengono sostanze cancerogene. Ha anche esaminato i nomi dei dirigenti del gruppo Houthi più importanti che sono attivi nel settore medico e nelle società affiliate come Taha Al-Mutawakel e Saleh Al-Shaer.

Il rapporto indica che Taha Al-Mutawakel, il leader Houthi, che ricopre la carica di Ministro della Salute nel governo non riconosciuto a livello internazionale, sta investendo nel campo medico e farmaceutico attraverso i suoi progetti a Sana’a, come Al -Yaman Al-Saeed Hospital, Unimax International Hospital, Unimax Company for Importing Medicines e Unimax Company.

Nel documento si legge che il noto leader Houthi, Saleh Misfir Al-Shaer, gestisce diverse società di importazione che lavorano nel campo dei medicinali e delle forniture mediche, tra cui Al-Shaer Import Company, Al-Shaer Company for Trade in Medicines and Medical Supplies, e stabilimento commerciale Al-Shaer.