Università Pisa: inaugurazione nuovo punto ristoro del DSU

Appuntamento il 4 aprile al Polo didattico delle Piagge

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A Pisa crescono i servizi del Diritto allo studio universitario.

Dopo l’inaugurazione della residenza San Cataldo, entra in funzione un nuovo punto ristorazione all’interno del Polo didattico delle Piagge, frequentato quotidianamente da migliaia di studentesse e studenti.

Martedì prossimo 4 aprile alle 11:30, in via Matteotti 11 è in programma la cerimonia di inaugurazione, alla quale parteciperanno il Presidente della Regione, l’Assessore regionale a Università, ricerca e diritto allo studio universitario, il Presidente dell’Azienda DSU Toscana.