Senza fissa dimora, convegno su diritto a casa e salute in Toscana

In programma il 16 marzo all’Istituto degli Innocenti di Firenze

‘Diritto alla salute e all’abitazione: quali percorsi per le persone senza fissa dimora?’: questo il tema del convegno organizzato dalla Regione Toscana che si terrà giovedì 16 marzo all’Istituto degli Innocenti, in piazza della Santissima Annunziata a Firenze, dalle 9:30 alle 17:30.

Una giornata per riflettere sulle modalità con cui persone senza casa e in condizioni di grave emarginazione possano accedere ai diritti universali che devono essere garantiti ad ogni cittadino.

Per questo al centro del convegno ci saranno due focus specifici: il tema dell’abitare – housing first, housing temporaneo e altre soluzioni alloggiative – e quello dei percorsi di cura, in particolare l’integrazione tra sociale e sanitario e le barriere di accesso ai servizi.

Alle 9:30 apriranno il convegno i saluti dell’Assessore alle politiche sociali, edilizia residenziale e cooperazione internazionale Serena Spinelli, seguiti da quelli di Carla Antonucci del Ministero delle Politiche sociali, Direzione lotta alla povertà, e di Maria Grazia Giuffrida Presidente Istituto degli Innocenti.

A seguire la parola andrà ai tecnici del settore welfare e innovazione sociale della Regione, delle società della salute e alle esperienze di altre realtà regionali e locali. Nel pomeriggio gruppi di lavoro sui temi dell’abitare e dei percorsi di cura.

Programma