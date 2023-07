Sei regioni sull’ottovolante dei Ragazzi CSI

Assegnati a Cesenatico (FC) 4 titoli dalla pallavolo, 3 titoli calcistici ed uno dal basket di categoria

Riceviamo e pubblichiamo.

Atmosfera di festa e grande gioia domenica 9 luglio al termine della settimana di scudetti del CSI a Cesenatico (FC) che ha coinvolto oltre 1.200 finalisti.

Il tripode acceso dal fuoco dei Ragazzi del Centro Sportivo Italiano si è spento con gli ultimi gol, canestri e punti decisivi realizzati dalle squadre Ragazzi e Under 13.

Negli otto tornei di categoria, quattro pallavolistici, tre calcistici e uno cestistico, tecnica e spirito di squadra hanno fatto la differenza nelle 125 partite disputate, delle quali 66 sui campi da pallavolo e 13 sotto canestro.

Gli 8 scudetti fanno sorridere sei regioni diverse delle tredici iscritte alle finali romagnole.

L’Eurocamp di Cesrantico, quartier generale dell’associazione arancioblu, ha così salutato i Campionati nazionali degli sport di squadra del Csi, manifestazione che ha goduto del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e realizzata con il sostegno di APT Servizi Emilia-Romagna,

Nel calcio a 5 i Leoni di Venezia della Pol. Bissuola tornano a ruggire cucendosi lo scudetto CSI senza nemmeno troppi sforzi.

Impressionante il ruolino di marcia dei lagunari, tabellini alla mano, con 54 reti all’attivo e sole 6 al passivo. Un divario netto, che rende ancor più brillante l’argento salentino del Levante Capranica Lecce ed il bronzo capitolino della Sportivamente Santa Paola, quintetti sconfitti entrambi dai veneti con il medesimo score di 8 – 1 in finale e semifinale.

Anche nel calcio a 7 nettissimo il predominio etneo. Numerosi i gol messi a segno dalla Meridiana Catania. La squadra di Nesima riporta così lo scudetto al Cibali, dopo aver rifilato 11 reti a testa nella semifinale contro la faentina Zannoni Errano, poi terza, e in finale ai sanniti della Giada, che tornano con un bell’argento al collo.

Le reti del calcio a 11 incoronano il Cosmosassari campione. I sardi sudano e faticano in semifinale contro l’Or Pas Milano, passando 5 – 4 dopo i rigori, ed esultano al triplice fischio finale, dopo aver superato per 1 – 0 i casertani della Macerata Campania Academy.

Sotto la rete del volley si fa largo come al solito l’Emilia-Romagna, con Bologna e Modena. Nel maschile i ragazzi felsinei del Valsamoggia tengono dietro ai corregionali carpigiani del Soliera, battendoli due volte per 2 – 0 nel girone unico.

Percorso netto anche tra le ragazze per il sestetto modenese del Volley San Michele. Nessun set lasciato alle avversarie per un torneo da 300 punti a segno contro 170 subiti in sei match. Il volley misto sorride nuovamente all’Etna, ma è stavolta il Comitato di Acireale a fare festa.

Quattro gare su quattro vinte per il sestetto acese, che precede sul podio i piemontesi dell’Augusta Cuneo. Felicissima, invece, un’altra squadra piemontese, le astigiane under 13 della PGS Ardor: anche per loro un percorso netto di vittorie per 2 – 0 fino alla conquista del titolo.

Sul parquet del basket vince senza indugi il San Pio X Mantova: il quintetto virgiliano sempre +40 nelle gare del girone di qualificazione, +30 in semifinale, e +20 in finale sui Pellicans Torino.