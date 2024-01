Sanità, Rocca riceve Sindaco Ladispoli (RM): potenzieremo territorio

Il Presidente ha assicurato il massimo impegno dell’Amministrazione per potenziare l’assistenza territoriale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Questa mattina, 9 gennaio, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ricevuto il Sindaco di Ladispoli (RM), Alessandro Grando, nella sede di via Cristoforo Colombo in un clima disteso e cordiale.

Nel corso dell’incontro il primo cittadino ha presentato le istanze per la sanità di Ladispoli e del litorale nord della provincia di Roma.

Dal canto suo, il Presidente Rocca ha assicurato il massimo impegno dell’Amministrazione per potenziare l’assistenza territoriale.

Ha affermato il Presidente Rocca:

Ringrazio il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, per aver sottoposto le proposte a sostegno della sanità della propria città e del litorale romano. Continueremo a investire per rafforzare il comparto sanità, i servizi territoriali e le figure professionali della nostra Regione.

Ha dichiarato il Sindaco Grando: