Run4Hope2022 Massigen Pro AIL

Le staffette regionali in dettaglio

Le staffette regionali 2022: i luoghi di Run4Hope da Bolzano ad Agrigento

Per dare risalto a partenze e arrivi, anche quest’anno sono stati privilegiati principalmente i capoluoghi di Regione.

Località partenze/arrivi del 2022

Ecco le località di partenza (21/5) e arrivo (29/5) della staffette: Abruzzo, L’Aquila (p/a); Basilicata, Potenza (partenza) – Policoro (arrivo); Calabria, Morano Calabro (p) – Reggio Calabria (a); Campania, Napoli (p/a); Emilia Romagna, Bologna (p) – Piacenza (a); Friuli Venezia Giulia, Muggia (p) – Trieste (a); Lazio: eventi di partenza a Roma, Viterbo, Frosinone e Sabaudia con sviluppi indipendenti; Lombardia, Milano (p/a); Marche: Pergola, Camerino/Castelraimondo, Ascoli Piceno (p) – Ancona (a); Piemonte: Torino (p/a); Puglia: Spongano, Cagnano Varano e Gravina (p) – Bari (a); Sardegna: Cagliari (p), Sassari (a); Sicilia: Palermo (p) – Messina (a); Toscana, Firenze (p/a); Trento Alto Adige, Bolzano (p); Riva del Garda (p), Borgo Valsugana; Trento (a); Umbria: Foligno (p/a); Valle d’Aosta: Aosta (p) e Pont Saint Martin (a); Veneto: Vicenza (p/a).

Tra i molti luoghi di rilevante interesse si sono attraversati scenari unici, come per esempio la Valle dei Templi in Sicilia, Piazza Brà a Verona, gli uliveti del Gargano in Puglia, Piazza Unità d’Italia a Trieste, la Valle di Comacchio in Emilia e la costa frastagliata della Sardegna.

Dettaglio regioni

Abruzzo

L’Aquila è teatro di inizio del percorso della staffetta abruzzese. Il primo giorno si corre verso Montorio al Vomano, attraverso il passo delle Capannelle per arrivare al Santuario di San Gabriele, nel Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia. Evento speciale per la partenza della seconda tappa prevista proprio di fronte al Santuario di S. Gabriele, con termine della giornata a Martinsicuro. Nella tappa successiva si arriva a Silvi.

Il martedì si arriva quindi a Pescara per proseguire fino a Lanciano. Mercoledì 25 è previsto poi l’arrivo a Fara San Martino. Passaggio per Sulmona e Ortona dei Marsi, ripartendo il giorno dopo alla volta di Avezzano nella giornata di venerdì. Penultima tappa da Avezzano a Rocca di Cambio. Nell’ultima tappa il testimone torna nel capoluogo regionale per essere portato nel contesto dell’ottava edizione della Stracittadina Città de L’Aquila 2022.

Basilicata

Partenza prevista sabato 21 maggio da Potenza per raggiungere Picerno. In definizione l’eventuale percorrenza verso Matera dove la staffetta riprenderà il proprio percorso per raggiungere Bernalda, Metaponto, con una chiusura a Policoro sabato 28 maggio.

Calabria

La Staffetta calabrese prende il via nella parte settentrionale a Morano Calabro per concludersi poi a Reggio Calabria. Il percorso si snoda attraverso i tre parchi nazionali della Calabria: a partire dal parco del Pollino sabato 21 maggio con la tappa Morano Calabro-Castrovillari, per continuare attraverso il parco della Sila tra Cosenza e Crotone e giungere infine a Reggio percorrendo il parco dell’Aspromonte. L’arrivo viene sincronizzato con quello delle staffette siciliane che si concludono a Messina, per un simbolico saluto tra i partecipanti sulle sponde opposte dello stretto di Messina.

Campania

La staffetta Run4Hope ha Piazza del Plebiscito a Napoli come teatro privilegiato per partenza e arrivo. La partenza del 21 maggio avverrà nel contesto della Race for the cure, promossa dalla onlus Komen, grazie alla disponibilità dei promotori.

Le varie tappe collegano Napoli, Caserta, Nola, Terzigno, Avellino, Salerno, Nocera, Angri, Castellammare, Sorrento e Pompei per far risaltare le straordinarie bellezze campane.

Emilia-Romagna

La partenza avviene da Bologna dallo Stadio Dall’Ara con un percorso destinato a raggiunge nella parte finale Piacenza. Nei primi due giorni si corre lungo la via Emilia (lato romagnolo) fino a Rimini toccando Forlì e Cesena, per risalire la riviera fino ai lidi ferraresi. Da Ravenna, superando Comacchio si punta a giungere a Ferrara per rientrare nel capoluogo regionale a metà settimana. Dopo un passaggio per San Prospero, si riparte da Modena, sempre sulla via Emilia nel tratto opposto, e si toccano le località di Rubiera, Reggio Emilia, Parma sino a Piacenza.

Friuli Venezia Giulia

La prima tappa della staffetta podistica inizia sabato 21 maggio da Muggia, a pochi chilometri dal confine sloveno, per arrivare a Trieste, dove il capoluogo vede il passaggio del testimone nella suggestiva piazza Unità d’Italia. Il percorso attraversa tutto il golfo triestino, fino a Monfalcone. Nei giorni successivi i passaggi per Gorizia, Udine, Pordenone, Codroipo e Rivolto dove si prevede un omaggio nella base della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Si riprende quindi per tornare a Monfalcone e raggiungere nuovamente Trieste domenica 29.

Lazio

La formula del Lazio, date le caratteristiche territoriali, prevede iniziative specifiche su Roma città e staffette di carattere provinciale su Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti.

A Roma viene organizzato l’evento di apertura sabato 21 maggio con una staffetta inaugurale nelle vie più centrali e simboliche con partenza dal Campidoglio e arrivo in Piazza San Pietro grazie all’Esercito Italiano e all’Athletica Vaticana.

I runner capitolini potranno poi correre la Run4Hope 2022 a sostegno di AIL in giornate speciali: domenica 22 maggio mattina a Villa de Sanctis (ASD Villa De Sanctis), domenica 22 maggio mattina a Villa Ada (Leprotti di Villa Ada), domenica 22 maggio mattina a Parco Papacci (K42), domenica 22 maggio mattina a Parco Baden Powell (Cat Sport), venerdì 27 maggio ore 19:30 dal negozio LBM Sport-Caracalla, sabato 28 maggio mattina a Villa Torlonia (Atletica Tusculum), domenica 29 maggio mattina al Parco degli Acquedotti (Roma Road Runners Club).

Per la provincia di Latina, sabato 21 maggio la partenza da Sabaudia avverrà presso la caserma Sforzesca, grazie alla collaborazione con l’Esercito Italiano, con arrivo in serata a Latina in piazza Del Popolo. Con il supporto del comitato Fidal provinciale, nei giorni successivi il testimone raggiungerà Aprilia, Cisterna, Latina Scalo, Sezze, Pontinia, Borgo Hermada per arrivare a Terracina.

Le staffette provinciali di Frosinone e Viterbo sono coordinate dai rispettivi Comitati Provinciali Fidal già molto attivi nel 2021 nel coinvolgimento delle loro affiliate. Frosinone in corso di definizione data e luogo, per Viterbo si correrà dal Capoluogo a Sutri nell’arco di alcune tappe.

Tramite l’Atletica Studentesca Andrea Milardi sarà promossa una staffetta speciale a Rieti nel contesto dei campionati regionali individuali su Pista in programma tra il 21 e il 22 maggio.

Liguria

Dopo la felice esperienza del 2021 allorquando la Run4Hope si è svolta in anteprima nazionale nel contesto dell’evento ‘La Liguria che riparte di corsa’ promosso dalla Run Riviera Run, la staffetta ligure 2022 si articola su due tronconi organizzati dal Comitato Fidal Liguria con partenza sabato 21 maggio nel contesto della Festa dello Sport di Genova. Sono previste le percorrenze di due testimoni verso gli estremi di levante e ponente nel corso dei giorni successivi.

Lombardia

La staffetta Lombarda ha come riferimenti per la partenza e l’arrivo la città di Milano. La partenza in particolare avviene nella suggestiva cornice dell’Arena Civica di Milano. Lo sviluppo del percorso procede in senso antiorario avviandosi dapprima verso Pavia e raggiunge in successione, Lodi, Cremona, Brescia, Bergamo, Lecco, Como, Varese per ritornare nel capoluogo meneghino da Monza con meta finale Piazza Duomo.

Marche

Run4Hope viene organizzata in tre percorsi differenti. Il primo giunge ad Ancona domenica 29 maggio avendo origine da Pergola, avvicinandosi poi alla costa per fare tappa a Pesaro e costeggiare l’Adriatico, comprendendo Fano, Marotta e Montemarciano.

Il secondo parte da Camerino/Castelraimondo per convergere anch’esso verso il capoluogo passando per Macerata, Recanati, Loreto e Numana.

L’ultimo percorso vede protagonista Ascoli Piceno. Il troncone arriva a Porto d’Ascoli, San Benedetto – dove ci sarà il passaggio nell’evento Corri con Martina. Si risale per Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Civitanova e Porto Recanati.

L’arrivo dei testimoni avverrà di fronte al Monumento ai caduti della prima guerra mondiale.

Molise

In collaborazione con il Comitato Fidal molisano si sta valutando e definendo l’organizzazione di un evento cittadino nella città di Larino.

Piemonte

Anche in Piemonte il capoluogo regionale è protagonista della partenza, Piazza San Carlo, e dell’arrivo, Parco del Valentino, sotto la regia del Comitato Fidal Piemonte in collaborazione con i Comitati provinciali. Da Torino si consegna il testimone nella Collina Morenica di Ivrea. Il giorno seguente, domenica 22, si parte dal Lago di Viverone e si prosegue in direzione Borgo Vercelli. Poi da Novara, passando per il Lago Maggiore alla volta di Arona. Da qui, correndo lungo le sponde del Lago Maggiore, martedì 24 maggio i runner partono da Domodossola per giungere a Verbania. Il giorno seguente la staffetta giunge a Ovada, partendo da Casale Monferrato. Giovedì 26 si corre in provincia di Asti, da Canelli ad Asti, per arrivare venerdì a Cuneo passando per Alba. Sabato 28 si corre da Fossano a Moncalieri.

Puglia

In Puglia il percorso si struttura su tre diversi tronconi, sotto la regia del Comitato Fidal Puglia presieduto dall’ex maratoneta azzurro Giacomo Leone, con la collaborazione organizzativa di Vincenzo Trentadue.

Il primo percorso attraversa il Salento, partendo dal tacco d’Italia per arrivare sulla costa Adriatica. Dopo aver attraversato il Parco Naturale “La Mandra”, si lascia alle spalle l’entroterra dirigendosi fino a Bari.

Il secondo percorso parte invece dal Gargano correndo fino a Trinitapoli, per poi costeggiare il lungomare arrivando a Modugno. Qui arriva anche il testimone del terzo percorso, proveniente da Gravina. Da Modugno si è organizzato l’arrivo a Bari domenica 29 presso la Caserma Picca dell’Esercito Italiano.

Sardegna

La staffetta in Sardegna mantiene di base l’impostazione del 2021 con la partenza da Cagliari sabato 21 maggio per arrivare nel weekend successivo a Sassari. Viene quindi privilegiato il versante occidentale dell’isola, attraversando il lungomare verso Villacidro. Ripartenza in direzione Oristano, passando per il Campidano. Da Oristano il sabato successivo si raggiunge Alghero in un percorso ricco di saliscendi, correndo alle pendici del monte Urtigu. Tratto finale Domenica 29 a Sassari.

Si prevede anche la realizzazione di un secondo troncone capace di coinvolgere Nuoro e Olbia con l’obiettivo di giungere sempre a Sassari.

Sicilia

Palermo (Foro Italico) ospita sabato 21 maggio le partenze dei due tronconi della Run4Hope 2022 siciliana, destinati a giungere entrambi a Messina domenica 29 maggio, grazie alla collaborazione logistica dell’Esercito Italiano.

Il troncone Nord si muove dal capoluogo regionale per arrivare a Messina attraversando, tra le varie località del litorale, Termini Imerese, Cefalù, Capo d’Orlando e Milazzo.

Il troncone circolare tocca le località di Alcamo, Salemi, Castelvetrano, Menfi, Sciacca, Ribera e arriva ad Agrigento nella Valle dei Templi lunedì 23. Si riparte dal Tempio di Giunone martedì 24 per risalire fino a Ragusa passando per Licata e Gela.

Giunti nella costa orientale con ripartenza da Siracusa, l’arrivo a Messina ha come principali protagoniste Augusta, Catania, Acireale e Taormina. A Messina ci sarà poi il simbolico saluto sullo stretto con la conclusione della staffetta calabrese prevista in contemporanea a Reggio Calabria.

Toscana

Partenza e arrivo vedono Firenze quale protagonista della Staffetta Toscana, con la partenza prevista nel da Piazza Duomo nel contesto della 100km del Passatore. Nella prima parte si giunge a Prato, Pistoia, Lucca e Massa-Carrara. La corsa riprende da Pisa per proseguire sul litorale alla volta di Livorno, Bolgheri, Piombino, Follonica e Grosseto. Spazio quindi alle città di Siena, Sinalunga, Lucignano e Arezzo prima del rientro nel capoluogo regionale.

Trentino Alto Adige

La Run4Hope 2022 in Trentino Alto Adige vedrà la partenza da Bolzano sabato 21 maggio alle ore 11:00, per concludersi, congiungendo ad altri due rami, domenica 29 maggio a Trento.

Da Bolzano si punterà a raggiungere inizialmente Merano per poi rientrare su Bolzano e arrivare quindi a Salorno entro venerdì 26 maggio, attraverso tappe da 10 a 20 km circa al giorno.

Trento domenica 29, ore 11:00, vedrà l’arrivo di tre tronconi:

a) Troncone Nord: domenica 29 maggio Salorno-Trento;

b) Troncone Sud: sabato 28 maggio Riva Del Garda; Rovereto – Trento Sud Bici Grill;

c) Troncone Valsugana: partenza da Borgo Valsugana tra venerdì 27 e sabato 29 maggio, per raggiungere poi Trento la mattina del 29.

Umbria

L’Umbria sarà di nuovo protagonista della Run4Hope spostando il punto di partenza e arrivo da Perugia a Foligno. In tale contesto il testimone viaggerà verso Perugia, Marsciano, Todi, Spoleto, Trevi, Spello, Assisi e Santa Maria degli Angeli. Prevista una staffetta finale 100×1000 in pista a Foligno per ripetere l’iniziativa dello scorso anno e incrementare il monte donazioni grazie all’ASD Educare al Movimento capitanata da Leonardo Carducci.

Valle d’Aosta

La Run4Hope valdostana prevede la partenza sabato 21 maggio da Aosta dalla Caserma Battisti degli Alpini, per raggiungere Verres, passando per Nus, e concludersi a Pont-Saint-Martin nello scenario del Ponte Storico. Si prevede di allargare la percorrenza anche sulle zone circostanti all’asse Aosta – P.S. Martin mediante società di trail e corsa in montagna per incrementare la percorrenza attraverso gli scenari tipici della zona.

Veneto

La staffetta Veneta ha come città di arrivo e partenza Vicenza, sede della Run4Hope Italia Onlus, promotrice dell’intero progetto.

Sabato 21 si corre in direzione di Verona, per poi proseguire la domenica da Monteforte d’Alpone verso nord e arrivare a Bassano del Grappa via Thiene e Marostica. Lunedì 23 maggio si riparte in direzione Feltre e Belluno, mentre martedì 24 maggio si scende verso Treviso e Jesolo percorrendo la laguna per giungere in Piazza San Marco a Venezia.

Nei giorni successivi il coinvolgimento di Mestre, Chioggia e Padova con il passaggio giovedì 26 maggio in Prato della Valle nel contesto delle edizioni speciali della ‘Corri x Padova’. Dalla città del Santo si raggiunge Rovigo, attraverso Abano e Monselice. Sabato lo scenario sarà l’intermezzo tra i colli euganei e quelli berici per arrivare a Camisano Vicentino. Si torna domenica 29 maggio nella città del Palladio dove si sta programmando un evento di running stracittadino, ‘Corri X Vicenza, speciale Run4Hope’ per accogliere il testimone di ritorno