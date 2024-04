‘Girotondo per sempre’ al Teatro cartiere Carrara

Spettacolo in scena il 3 maggio per il Centro di Oncologia Pediatrica del Meyer protagonista il Raise Hearts Gospel Project di Letizia Dei

Venerdì 3 maggio alle 20:45 al Teatro cartiere Carrara di Firenze andrà in scena lo spettacolo di varietà ‘Girotondo per sempre’ per il Centro di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Mayer di Firenze.

Una serata benefica condotta da Stefano Baragli con la regia di Aurelio Patella e la partecipazione di Luisa Corna.

Il finale della serata sarà a cura di un nuovo ensemble gospel proposto da Letizia Dei, da sempre impegnata nello studio e nell’esecuzione della musica spiritual e gospel.

Tutta l’energia del gospel cantato da quattro voci femminili con il solo accompagnamento pianistico.

Dei dichiara:

Quattro cantanti esperte del repertorio e della musica vocale si incontrano per dare vita a questo nuovo progetto dedicato al repertorio gospel. Sul palco del teatro Cartiere Carrara di Firenze si potrà ascoltare un medley serrato e potente di cinque canzoni iconiche della gospel music che passano dal repertorio contemporaneo a quello più tradizionale. Il tutto accompagnato al pianoforte, per un finale ispirato e energico.

Il primo pezzo sarà ‘Bless Me’, una canzone scritta da un grande del gospel contemporaneo Donald Lawrence. Si proseguirà con uno spiritual ‘Standing in the need a prayer’, ‘I’m Believer’ e ‘Jesus Promised’, per finire, poi, l’amen di un pezzo iconico del gospel, ‘Total Praise’ di Richard Smallwod.

Le voci sono di Lucilla Fossi, Letizia Dei, Yrjia Cecilia Haglund, Hortensia Teran, al pianoforte Federico Pacini.

La serata vedrà tra i partecipanti anche Mattia Boschi, Stefano Rotring & Maela Chiappini e molti altri, special guest Luisa Corna.

Non mancare il 3 maggio alle 20:45 al Teatro cartiere Carrara di Firenze, via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro Firenze.