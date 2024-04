Variante SR 429 ‘di Val d’Elsa’, sopralluogo Presidente della Toscana

Punto sui lavori del lotto III con Assessore a infrastrutture e Sindaci dei territori coinvolti

Sopralluogo del Presidente della Regione e dell’Assessore regionale alle infrastrutture sulla variante alla strada regionale 429 ‘di Val d’Elsa’ fra Empoli e Poggibonsi.

Verrà fatto il punto sui lavori del lotto III insieme ai Sindaci del territori coinvolti – Castefiorentino, Gambassi Terme, Certaldo – e i tecnici della Regione.

L’appuntamento con la stampa è per domani 30 aprile alle ore 10:00. Il ritrovo è fissato presso il Campo Base, accesso n. 5 lungo via di Belpiano, in località le Vecchiarelle, nei pressi dell’omonima Fattoria.

Si consiglia di prendere la FI – PI – LI, uscita Empoli.

Questa la posizione del ritrovo: https://tinyurl.com/mrx4wtm8