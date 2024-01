Riparte la stagione del Teatro Area Nord #ConfiniAperti2024

In scena dal 3 a 7 gennaio la pièce ‘Natale in casa Cupiello – spettacolo per attore cum figuris’

Sarà ‘Natale in casa Cupiello – spettacolo per attore cum figuris’ in scena dal 3 al 7 gennaio ad inaugurare #ConfinAperti 2024, la nuova stagione del TAN.

Dopo il successo dell’anteprima di stagione a ingresso gratuito, ‘Area Nord in Festival’, al TAN un programma che spazia dalla rivisitazione di classici alla nuova drammaturgia, alla danza, al circo contemporaneo, alla musica.

I direttor* Artistici* Hilenia De Falco e Lello Serao coadiuvati dal coreografo Antonello Tudisco per la programmazione della danza, confermano la linea artistica degli ultimi anni offrendo al pubblico una programmazione dai ‘confini aperti’ tra i generi e le visioni poetiche.

Dopo il pluripremiato ‘Natale cum figuris’ con Luca Saccoia, premio Vitiello 2023, Premio ANCT 2023, finalista Premi Ubu 2023 per miglior spettacolo, migliori scenografie e vincitore UBU per i costumi, si prosegue con la Compagnia Nardinocchi/Macovitch ed il loro Arturo che definiscono, più che uno spettacolo, un accadimento, un incontro con il pubblico sul tema della perdita dei padri.

A chiusura del mese di gennaio in scena ‘La macchia’ di Fabio Pisano, interpretato da Francesca Borriero Michelangelo Dalisi ed Emanuele Valenti. Seguirà White Out di Piergiorgio Milano, debutto assoluto a Napoli. Uno spettacolo che fonde in maniera totale danza contemporanea, circo di creazione e alpinismo, con un forte carattere cinematografico e teatrale.

Attesa anche la performance ‘Humana Vergogna’ della Compagnia Petra con la drammaturgia di Silvia Gribaudi e Matteo Maffessanti.

In programma il ritorno di Aida Talliente con lo spettacolo ‘Dopo la Pioggia’ e della Compagnia Teatro di Lina con ‘Meno di Due’ di Anna Bellato, Francesco Colella, Leonardo Maddalena.

Confermato l’appuntamento con lo spettacolo vincitore del Premio in box, quest’anno ‘SID fin qui tutto bene’, straordinaria performance teatrale di Alberto Aboubakar Malanchino che gli è valsa la nomination ai premi UBU come miglior Attore/Performer under 35.

Il regista siciliano Giuseppe Tutino porta in scena un adattamento del ‘Totò e Vice’ del grande drammaturgo e poeta Franco Scaldati. A maggio sul palco del TAN ci sarà il cantautore napoletano Dario Sansone con un concerto dal titolo ‘Santo SUD’.

Il programma prosegue con la danza per la rassegna collegata ‘TANZ LA DANZA AL TAN’ con la compagnia Cornelia con Sa rose di Nyko Piscopo i coreografi e performer Fernando Troya con ‘Jugamos tan duro che nos hasemos dano’, Lupa Maimone con Zoologia, Giulio Santolini con ‘Le Baccanti – fare schifo con gloria’.

Info biglietti e abbonamenti

Orari:

sabato ore 19:00 domenica ore 18:00

Biglietti:

intero € 15

ridotto, under 30 e ove 65, € 12

Abbonamenti: full 10 spettacoli+1 in omaggio tra quelli della rassegna TANZ 100€

Full ridotto, under 30 e over 65, 10 spettacoli + 1 in omaggio tra quelli della rassegna TANZ 80€

Mini 5 spettacoli 60 €

Mini 3 spettacoli 36€

Info:

0815851096

0815514981

teatriassociatinapoli@gmail.com

www.teatriassociatinapoli.it

Teatro Area Nord

Via Nuova dietro la vigna, 20

Napoli

Il bar del TAN apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.