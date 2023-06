‘Rino! Sotto un cielo sempre più blu’ al PURA Smart Veg Farmhouse

Il 10 giugno approda ad Alvignano (CE) lo spettacolo – viaggio in parole e musica con Michelangelo Iossa e Osvaldo Bianchi

Sarà il PURA Smart Veg Farmhouse di Alvignano, in provincia di Caserta, ad ospitare – sabato 10 giugno, ore 21:00, – ‘Rino! Sotto un cielo sempre più blu’, lo spettacolo – viaggio in parole e musica con lo storyteller/giornalista Michelangelo Iossa e con il musicista Osvaldo Bianchi.

‘Rino!’ è un coinvolgente spettacolo – viaggio fatto di parole e musica, ideato dallo scrittore Michelangelo Iossa, autore della fortunata biografia ‘Rino Gaetano – Sotto un cielo sempre più blu’, Hoepli Editore Editore, che fa da bussola all’intero racconto.

In scena si alternano, si affiancano e dialogano Michelangelo Iossa e Osvaldo Bianchi, musicista e cantautore che da molti anni interpreta i brani di Rino Gaetano con autentica passione e profondo rispetto.

Dopo aver calcato i palchi di importanti rassegne teatrali e musicali come il FLA – Festival di Libri e Altrecose di Pescara, il Social Xmas di Napoli e il Festival di Castelbasso, lo spettacolo con Iossa e Bianchi torna in Campania.

Dall’infanzia vissuta a Crotone agli anni scolastici di Narni, passando per il Folkstudio di Roma e il Festival di Sanremo fino all’incidente mortale di via Nomentana e all’incredibile culto sviluppatosi negli ultimi decenni: Salvatore Antonio Gaetano, per tutti Rino, è il protagonista di un lungo racconto in cui si fondono la Magna Grecia, la scuola cantautorale romana, gli anni Settanta, lo sberleffo, il reggae e le donne di tante canzoni, da Berta a Gianna che “difendeva il suo salario dall’inflazione”.

Lo spettacolo con Iossa e Bianchi racconta Rino Gaetano, partendo dal suo sud, dai primi accordi per chitarra imprigionati su un quadernetto, dai suoi miti adolescenziali.

Le canzoni, il trasferimento a Roma, il collegio a Narni e l’incontro con la scena musicale romana permettono al giovane cantautore calabrese di trovare una sua personalissima strada espressiva che illumina i tardi anni Settanta con hit irregolari e amatissime dal grande pubblico: ‘Ma il cielo è sempre più blu’, ‘Nuntereggaepiù’, ‘Aida’ e, naturalmente, ‘Gianna’.

Rino Gaetano è un grande dono nella storia del cantautorato italiano e della vita culturale del nostro Paese. Alcune delle sue composizioni ci raccontano come saremo, cosa penseremo, cosa sentiremo.

Michelangelo Iossa, ‘Rino Gaetano – Sotto un cielo sempre più blu’

PURA Smart Veg Farmhouse

via San Salvatore, 42

Alvignano (CE)

Info e prenotazioni: 377-0895917