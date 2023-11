‘Rhythm Of The Dance’ al Teatro Verdi

In scena il 3 novembre a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo.

Oltre 20 anni di repliche in 50 Paesi, sette milioni di spettatori per uno show che porta sul palco il fascino e la passione della cultura irlandese, coinvolgendo il pubblico in un vortice di ritmo, musica e coreografie.

Grande è l’attesa per il ritorno a Firenze di ‘Rhythm Of The Dance’, lo spettacolo della National Company of Ireland in programma venerdì 3 novembre, ore 20:45, al Teatro Verdi.

I biglietti, posti numerati da 57,50 a 80,50 euro, sono disponibili da su www.ticketone.it e nei punti vendita di Box Office Toscana, www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Tel. 055-210804. Info tel. 055-212320 – www.teatroverdifirenze.it.

‘Rhythm Of The Dance’ racconta il cammino dei Celti irlandesi nel corso della storia e la loro influenza sulla società. La danza irlandese è un’arte che ha radici profonde e che ha subito un’evoluzione affascinante, grazie anche alla National Company of Ireland, che in questo spettacolo combina la tradizione con il ritmo moderno della metropoli.

Sul palco un eccezionale cast di ballerini e musicisti, per due ore di emozioni e divertimento.