Impegni istituzionali

17:30 – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti illustra, nel corso del lancio dell’iniziativa ‘Regioni e città europee per la ricostruzione dell’Ucraina’, quanto fatto finora dalla Regione Lazio per l’emergenza in Ucraina.

L’intervento è a Charlemagne plenaria Comitato delle Regioni, Bruxelles.

Verso le 18:15 è previsto un punto stampa fuori dall’aula.