Prima Conferenza regionale sull’acqua al Cinema La Compagnia di Firenze

Tra il 12 e il 15 giugno attivi 5 tavoli tematici online, ad accesso libero

La I Conferenza regionale sull’acqua si terrà a Firenze il prossimo 19 giugno.

Al Cinema teatro La Compagnia, in via Cavour 50/r, soggetti pubblici e privati, amministrazioni, agenzie regionali, fondazioni, enti di ricerca e aziende analizzeranno nel dettaglio quello che è da sempre uno degli elementi essenziali per la vita: la risorsa idrica.

A fare il punto sullo stato delle acque in Toscana, la loro gestione, la siccità, le possibilità di riuso delle acque depurate, il rischio idrogeologico e molto altro ci saranno, oltre al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, gli Assessori regionali all’ambiente Monia Monni e all’agricoltura Stefania Saccardi, il Direttore del Dipartimento nazionale di Protezione Civile Fabrizio Curcio, la Direttrice generale di Ispra Maria Siclari e Alessandra Petrucci rettrice dell’Università di Firenze in rappresentanza del Coordinamento delle Università toscane.

Sarà trasmesso anche un videomessaggio del Ministro dell’ambiente Gilberto Picchetto Fratin.

La Conferenza regionale sull’acqua è organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con: Fondazione EWA – Earth and Water Agenda, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Centrale, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po, AIT, ANBI, ANCI, ARPAT, CISPEL, Consorzio Lamma e UPI.

Saranno presentati un dettagliato quadro conoscitivo della situazione attuale della risorsa idrica, un monitoraggio dei cambiamenti climatici, un’analisi del servizio idrico integrato, un prospetto della gestione della risorsa, tra invasi, dighe, fiumi, etc, infine un focus sul rischio connesso all’acqua – sia idrico che idrogeologico – e, di conseguenza, sul funzionamento del Sistema regionale di Protezione Civile.

La Conferenza rappresenta il momento di avvio di due tra i più importanti strumenti di pianificazione regionale – cioè il nuovo Piano di Tutela dell’Acqua e quello della Transizione Ecologica – attraverso un ampio percorso di ascolto e confronto con tutto il territorio toscano e che vedrà protagonisti Enti locali, cittadini, portatori di interesse, operatori dei servizi pubblici, associazioni di categoria, ambientaliste e professionali.

In preparazione dell’evento del 19 di giugno, tra il 12 ed il 15 giugno, gli argomenti della Conferenza saranno sviscerati e discussi in cinque tavoli tematici virtuali, su piattaforme on line ad accesso libero e gratuito:

In particolare:

– 12 giugno ore 10:00: Tavolo su agricoltura e Consorzi di bonifica, coordinato da ANBI e Direzione agricoltura;

– 14 giugno ore 10:00: Tavolo sul servizio idrico integrato, coordinato da AIT e CISPEL.

– 14 giugno ore 15:00: Tavolo sulla tutela della risorsa, coordinato da Autorità di distretto, Fondazione EWA e Direzione difesa del suolo;

– 15 giugno ore 10:00: Tavolo su cambiamenti climatici e corpi idrici in Toscana, coordinato da ARPAT e LaMMA;

– 15 giugno ore 15:00: tavolo su ‘Prevenzione ed emergenze: il sistema regionale di Protezione Civile’, coordinato da ANCI e Regione Toscana.

L’esito di ciascun tavolo, raccolto in un documento, contribuirà ad alimentare la Conferenza regionale, avviando così il percorso di formazione del Piano di Tutela dell’Acqua e del Piano della Transizione Ecologica.

Dichiarazioni

Ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani:

Da una parte vediamo le esondazioni, dall’altra la siccità. Stiamo lavorando su più fronti per cercare di fronteggiare i cambiamenti climatici e in questo senso impostare un lavoro coordinato di livello regionale. Per questo la Conferenza regionale dell’acqua è un evento strategico, che mette a confronto le azioni portate avanti in questi anni, individua le buone pratiche e le unisce alla nostra visione dell’acqua come elemento cardine della vita delle comunità. Un esempio è rappresentato dal lavoro che stiamo facendo sulle casse di espansione dell’Arno, dell’Ombrone e del Serchio, fondamentali per gestire le piene ma affiancate dalla realizzazione di almeno una quindicina di laghi e laghetti che servono proprio alla funzione opposta, cioè per fronteggiare i periodi di siccità.

Ha aggiunto l’Assessore Monia Monni:

Oggi è la giornata internazionale dell’ambiente ed abbiamo voluto cogliere questa occasione per parlare di acqua, uno dei tanti temi collegati alla conversione ecologica. È un tema di grande attualità, perché quotidianamente vediamo alternarsi giorni di siccità a giorni di eccessiva abbondanza di acqua, che però non riusciamo del tutto a trattenere. La gestione dell’acqua si intreccia al tema dei cambiamenti climatici, che dobbiamo sempre più imparare a gestire, visto che ci siamo immersi e lo saremo ancora a lungo, e alla riduzione delle emissioni della CO2 e dei gas climalteranti. Questa conferenza è un momento di riflessione, che sarà preceduto da tavoli di approfondimento che coinvolgeranno tutti gli stakeholder e che saranno l’occasione per fare il punto sulle buone pratiche e allo stesso tempo raccogliere idee, spunti e riflessioni che andranno a confluire nel Piano di tutela delle acque e nel Piano della transizione ecologica.

Ha aggiunto, infine, la Vicepresidente ed Assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi:

Sul fronte agricolo nella gestione dell’acqua diventa fondamentale la semplificazione normativa e amministrative per la realizzazione di piccoli invasi aziendali ad uso delle imprese agricole, che così potrebbero far tesoro dell’acqua meteorica e riutilizzarla in agricoltura. Come Regione abbiamo fatto un bando da 3 milioni di euro per aiutare le aziende a realizzare piccoli invasi, poi, visto il successo, lo abbiamo implementato prima con ulteriori 750.000 euro e poi con altri 2,5 milioni, fino all’esaurimento della graduatoria. Una volta finanziati, però, questi interventi devono essere realizzati e purtroppo, oggi, le pastoie burocratiche spesso rendono difficile la realizzazione. È importantissimo anche il tema del riuso, sul quale ci sono forti perplessità europee ma che è molto sentito dal mondo delle imprese agricole. La Conferenza regionale sull’acqua dunque sarà fondamentale, perchè riunirà intorno ad un tavolo tutti i soggetti che su questo tema hanno competenze, a partire dai settori regionale dell’ambiente, dell’agricoltura e delle infrastrutture.

Programma del 19 giugno:

ore 9:00 – Registrazione dei partecipanti;

ore 9:30 – Saluti istituzionali del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della Vicepresidente ed Assessore all’agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi, del Presidente Consiglio regionale Antonio Mazzeo, del Presidente di ANCI Matteo Biffoni e del Presidente di UPI Gianni Lorenzetti. Videomessaggio del Ministro dell’ambiente Pichetto Fratin;

ore 10:30 – Intervento di Fabrizio Curcio, capodipartimento della Protezione Civile nazionale;

ore 11:00 – Restituzione dei 5 tavoli tematici, modera Erasmo D’Angelis Presidente Fondazione EWA;

ore 12:30 – Tavola rotonda ‘Acqua, ricerca e innovazione’, moderata da Erasmo D’Angelis, intervengono la direttrice generale di ISPRA Maria Siclari e Alessandra Petrucci rettrice dell’Università di Firenze e rappresentante del Coordinamento delle Università toscane;

ore 13:00 – Conclusioni dell’Assessore regionale all’ambiente Monia Monni.