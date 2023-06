Santagada a presentazione di ‘Piccoli gesti, grandi crimini 2023’

Appuntamento il 6 giugno in via Toledo, largo Enrico Berlinguer

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Domani – martedì 6 giugno, ore 11:00, in via Toledo, largo Enrico Berlinguer – l’Assessore alla Salute e all’Ambiente Vincenzo Santagada interverrà alla presentazione della campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’, che punta a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul littering, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti, realizzata da Marevivo in collaborazione con BAT Italia ed il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Comune di Napoli.

Interverranno:

Carmine Esposito Delegato Regione Campania Marevivo;

Fabio De Petris Direttore Generale BAT Italia;

Luigi Borgogno General Manager JustOnEarth.