Il paesaggio toscano nel tempo, via al contest fotografico

Giani e Baccelli: ‘Uno strumento nuovo per valorizzare un bene inestimabile nostra regione’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Lo stesso scatto, cent’anni dopo e anche di più. Come cambia il paesaggio nel tempo.

Com’era la Toscana e come è oggi: un borgo, una città, un torrente, una collina, ciò che caratterizza un luogo della nostra regione ripreso con la stessa inquadratura di allora.

Per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sui temi del paesaggio, cogliere quello che resta e quello che cambia, la Regione, attraverso l’Osservatorio per il Paesaggio toscano lancia il contest PhoToscana ‘Il paesaggio rurale toscano tra permanenze e trasformazioni’.

Un invito a fotografare la regione partendo da una selezione di immagini-guida del passato, messe a disposizione dalla Fondazione Alinari, con lo scopo di cogliere le trasformazioni del paesaggio, osservare e capire cosa è accaduto nel tempo intercorso fra lo scatto di allora e quello di oggi. Si può partecipare da giugno fino al 15 settembre.

Le foto che i partecipanti scatteranno in questo periodo verranno caricate sul sito dell’Osservatorio e dal 16 settembre fino al 15 ottobre potranno essere votate dagli utenti. Per scegliere la foto basterà un like all’immagine preferita.

L’iniziativa è stata presentata stamani, 5 giugno, dal Presidente della regione Eugenio Giani insieme all’Assessore al governo del territorio, infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli e al direttore del settore urbanistica e governo del territorio Aldo Ianniello.

Era presente anche Giorgio van Straten, Presidente della Fondazione Alinari e Giuliana Tesoriere del Fai che fa parte dell’Osservatorio per il Paesaggio

Ha detto il Presidente Giani:

Sono contento di questa iniziativa ideata e realizzata dall’Osservatorio regionale per Paesaggio con la Direzione urbanistica della regione, perché ci offre un’opportunità di riflessione e attenzione al territorio, ci aiuta a leggerlo attraverso una sorta di verifica delle trasformazione avvenute, ma anche delle permanenze. Grazie alle foto Alinari, un patrimonio che la Regione ha acquistato, possiamo avere delle indicazioni su ciò che la Toscana era e, grazie a questo contest, possiamo fare un confronto.

Il Presidente Giani ha poi sottolineato l’importanza del Gabinetto Alinari nato nel 1853 e che proprio in relazione a questo concorso

diventa un elemento di garanzia e di prospettiva strategica degli interventi urbanistici per la tutela del paesaggio che è identitaria per la nostra Regione.

Gli autori delle prime venti foto più votate avranno l’opportunità e il piacere di scoprire ulteriormente le bellezze e i luoghi della Toscana, grazie alla collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano.

I vincitori saranno infatti coinvolti nelle visite organizzate in occasione delle Giornate del FAI. Un modo per approfondire la conoscenza del patrimonio di bellezza dell’intero territorio.

Una volta realizzati gli scatti, i partecipanti dovranno registrarsi sul sito dell’Osservatorio, ci sono uno specifico regolamento e una domanda da compilare, e qui caricare le foto, insieme ad una breve descrizione che indichi la percezione dell’autore sui cambiamenti avvenuti al paesaggio che ha osservato.

Le fotografie devono avere le seguenti caratteristiche: formato jpeg e peso del file inferiore a 3MB. La didascalia dovrà avere una lunghezza massima di 500 caratteri spazi inclusi.

Ha aggiunto Baccelli:

Insieme ai membri dell’Osservatorio per il Paesaggio, che ringrazio, abbiamo pensato ad un’idea nuova e un poco diversa per far apprezzare sempre di più e valorizzare il paesaggio della Toscana. Allora abbiamo messo insieme una selezione delle foto della Fondazione Alinari e chiediamo, con questo contest, a tutti quanti di partecipare e fotografare il paesaggio come si è modificato in questi anni, o come è rimasto intatto da 100 anni a questa parte. Utilizziamo uno strumento nuovo per valorizzare un bene inestimabile della regione quale è il nostro paesaggio.

Il Direttore Ianniello ha sottolineato come questa iniziativa

risponda a due funzioni importanti dell’Osservatorio: l’aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico Regionale; la diffusione tra i cittadini della cultura del paesaggio, proprio nell’accezione della Convenzione Europea per il Paesaggio, firmata a Firenze nel 2000.

Ha detto il Presidente della Fondazione Alinari van Straten, sottolineando l’importanza del paesaggio nella fotografia e ricordando una mostra appena inaugurata a Roma e la prossima che aprirà a Livorno sul tema del paesaggio:

Siamo molto contenti di partecipare a questo progetto. La fotografia documenta una situazione a un dato momento e quindi permette di vedere le modificazioni che sono intervenute, in questo caso nel paesaggio, ma accade anche per le opere d’arte.

L’architetto Giuliana Tesoriere ha ribadito che questa iniziativa ed in particolare la selezione delle immagini storiche dell’archivio Alinari

si è svolta in un clima di stretta collaborazione di un piccolo gruppo di lavoro, dove insieme a lei hanno lavorato la professoressa Anna Guarducci, Italia Nostra, e il professore Marco Bevilacqua, Università di Pisa. FAI è orgogliosa e metterà a disposizione dei vincitori del contest una visita riservata in un bene aperto in Toscana nell’ambito della manifestazione nazionale ‘Giornate di Autunno del FAI’.

I partecipanti al contest avranno come riferimento le immagini guida della Fondazione Alinari che sono già pubblicate sul sito dell’Osservatorio e saranno rilanciate sui canali social della Regione Toscana, di Fondazione Sistema Toscana e intoscana.it.

Sono foto del passato selezionate per i 20 ambiti di paesaggio individuati dal piano paesaggistico. Dovranno fotografare gli stessi luoghi, dalla stessa prospettiva o da una prospettiva analoga, operando una lettura, un confronto delle fotografie così da far emergere la percezione personale di quanto è accaduto in quel perimetro di territorio ripreso dallo scatto.

Il contest è promosso dalla Regione Toscana e organizzato dall’Osservatorio Regionale per il Paesaggio Toscano con Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con la Fondazione Alinari per la Fotografia

Osservatorio Regionale per il Paesaggio Toscano

L’Osservatorio Regionale per il Paesaggio Toscano, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla l.r. 65/2014, e dalla delibera di Giunta n.304/2021, ha avviato un’attività finalizzata alla realizzazione di un archivio di immagini fotografiche al fine di perseguire la funzione attribuita di ‘utilizzo e raccolta di tutte le conoscenze disponibili relative ai paesaggi toscani’ e promuovere, in attuazione della convenzione europea sul paesaggio, la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.