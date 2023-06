Premio ‘Compraverde Buygreen’ sezione Mensa verde a ‘Qualità & Servizi’

La società premiata come la migliore esperienza italiana nel campo degli acquisti verdi

Il premio ‘Compraverde Buygreen 2023 – Sezione mensa verde’ è stato assegnato a Qualità & Servizi, l’azienda che si occupa della ‘Qualità e servizi’, che si occupa della ristorazione scolastica per i Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa, Calenzano, Carmignano e Barberino di Mugello.

Motivo dell’assegnazione, fatta da Fondazione Ecosistemi, è

l’attuazione di un servizio completamente innovativo, per essere un modello di società partecipata che realizza un servizio di eccellenza in un ambito così importante e delicato per le comunità quale è la mensa scolastica alimentare.

Il premio Compraverde è oggi l’unico riconoscimento italiano dedicato alle migliori esperienze nel campo degli acquisti di prodotti e servizi ambientalmente preferibili, con un minore effetto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo.

La premiazione si è svolta a Roma il 17 e 18 maggio scorso.

Ha detto l’Assessore regionale all’ambiente Monia Monni:

Sono particolarmente orgogliosa di questa società pubblica che ha vinto un premio unico nel suo genere, competendo con società di carattere anche privato. Questo evidenzia la scelta pubblica di lavorare sul piano della qualità. Ricordo che la mensa ha anche un forte valore sociale: non solo per alcuni bambini e ragazzi rappresenta l’unica possibilità di accedere quotidianamente ad un pasto completo, ma ha un forte valore educativo, perché a mensa si imapra anche che quello che c’è dentro al piatto a che fare con la salute e con la sostenibilità ambientale. Si impara che l’agricoltura può essere una delle principali responsabili delle emissioni di Co2 e che se i prodotti vengono da vicino si inquina meno, che si può coltivare senza pesticidi ed allevare senza farmaci, si impara dunque a nutrirsi i maniera sana e con un minore impatto sull’ambiente perché, come ci mostra l’Agenda 2030, tutto è collegato.

Ha ricordato Silvano Falocco, Direttore del Forum Compraverde Buygreen:

Cambia gli acquisti e non il clima è l’obiettivo del Forum rendere sostenibili con criteri ambientali e sociali gli appalti pubblici è essenziale che lo faccia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è indispensabile che lo facciano tutte le pubbliche amministrazioni per rafforzare l’economia circolare e tutelare la biodiversità e mitigare il cambiamento climatico è un compito di oggi e non di domani. L’Italia è prima in Europa e deve rafforzare il suo ruolo anche nei Paesi europei.

Dice l’Amministratore Unico di Qualità & Servizi Filippo Fossati:

Il premio ‘Mensaverde’ al forum di Ecosistemi è per noi un grande riconoscimento – Siamo l’azienda di ristorazione che acquista più ‘verde’. Cibo senza veleni e buono per la terra, trasporti brevi e senza packaging per chi ce lo porta, mezzi elettrici per consegnarlo alle scuole, cucina sobria, prevenzione dello spreco e riuso degli scarti, via la plastica dal processo di distribuzione e macchine che risparmiano energia per la preparazione. È il contributo della nostra comunità, azienda, produttori, bambini, famiglie, scuola, volontariato, alla conversione ecologica.

Ideato dalla Fondazione Ecosistemi, il Premio Compraverde nasce nel 2008 con l’obiettivo di mettere in evidenza l’importanza dell’impegno a rispettare l’applicazione dei criteri ambientali minimi per una vera sostenibilità, sulle mense verdi e la relativa educazione alimentare, sulla filiera a chilometro zero, su una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, sulle scelte green e dell’efficientamento energetico.