‘Poliphonia’ a Teatrosophia

In scena a Roma dal 18 al 21 gennaio

Da giovedì 18 a domenica 21 gennaio 2024 a Roma, presso Teatrosophia, andrà in scena ‘Poliphonia’ due atti unici di Maria Letizia Avato, con Valentina Maselli, Tania Lettieri e Simone Destrero, musiche originali eseguite dal vivo Fabio Bianchini, costumi ed elementi scenici Maria Letizia Avato, regia di Marco Belocchi, produzione Associazione Culturale Genta Rosselli.

Apre la seconda parte di stagione di Teatrosophia, un testo denso di angoscia scritto da Maria Letizia Avato che scava negli abissi e negli sdoppiamenti della mente e che vede protagonisti di due storie diverse ma legate da un sottile filo di inquietudine Valentina Maselli, Tania Lettieri e Simone Destrero.

Il moltiplicarsi delle personalità, nel primo atto Poliphonia, che dà nome allo spettacolo è il ribaltamento dei ruoli, da vittima a carnefice. Nel secondo atto, ‘La goccia’, sembrano sussurrare all’orecchio dello spettatore che nessuno è al riparo dal pericolo di perdersi a causa dei continui smottamenti che attraversano le nostre esistenze.

Filo comune delle due pièce, il disagio patito da due donne e l’azione di difesa dell’inconscio, per cercare di affrontare i loro traumi. Sullo sfondo il reiterarsi di due delitti che conferiscono allo spettacolo un forte sapore thriller. Due storie avvincenti e appassionanti, due storie di donne ai confini della ragione.

Nell’atto unico Poliphonia sono in scena gli attori Valentina Maselli e Simone Destrero, nel secondo atto La goccia è in scena l’attrice Tania Lettieri sempre in compagnia dell’attore Simone Destrero.

Il Maestro Fabio Bianchini è autore delle musiche originali che vengono eseguite dal vivo, sottolineando efficacemente il pathos che permea le vicende dei due atti unici.

Quando il dolore, il disagio e la sopraffazione ci attanagliano, diventiamo altro…

Dopo lo spettacolo, il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia.

Info:

Poliphonia

Scritto da Maria Letizia Avato

Orari spettacolo

giovedì a sabato ore 21:00

domenica ore 18:00

Teatrosophia

via della Vetrina 7

00186 Roma

Biglietti:

intero: Euro 14,00+5,00 per tessera associativa

ridotto: Euro 11,00+5,00 per tessera associativa

Prenotazioni

06-68801089 / 353-3925682

info@teatrosophia.com