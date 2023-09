In arrivo ‘Stremate!’ la prima serie teatrale al mondo

Dal 21 settembre al 1° ottobre 2023 primo appuntamento al Teatro Golden di Roma con Barbara Begala, Beatrice Fazi, Milena Miconi, Giulia Ricciardi

in ‘Parzialmente stremate’

Sull’onda dell’inarrestabile successo delle Serie televisive, esploso grazie all’avvento delle piattaforme TV, nasce la prima serie teatrale al mondo! L’incredibile storia della nascita di un clamoroso e innovativo format teatrale!

Primo appuntamento al Teatro Golden di Roma, dal 21 settembre al 1° ottobre con ‘Parzialmente Stremate’, il primo fortunato episodio della I serie teatrale al mondo, le ‘Stremate’.

Un riuscito esempio di teatro brillante al femminile e un acclamato esempio di ‘teatro seriale’: pur non essendo necessariamente da seguire in ordine cronologico, i 7 spettacoli raccontano le vite paradossali ed esilaranti delle stesse tre protagoniste, con guest occasionali.

‘Parzialmente Stremate’ si svolge in un giorno particolare: Mirella, dopo anni di convivenza, si sposa. Le tre amiche di sempre, oggi ‘damigelle’, sono con lei. Ma proprio al momento di andare in chiesa, in lei scatta qualcosa e la paura ha il sopravvento: non vuole più sposarsi e le quattro si ritrovano nell’appartamento della sposa, per cercare di capire, convincerla a fare la cosa giusta, confrontarsi e rassicurarsi a vicenda.

Ritmi cinematografici, battute esilaranti e un perfetto meccanismo a orologeria travolgeranno gli spettatori in un vortice inarrestabile di emozioni e divertimento, approfondendo i temi della donna di oggi: troveremo la madre di famiglia, apparentemente serena ma vittima dell’abitudine; la donna convertita alla fede dopo un passato molto trasgressivo e movimentato; la donna abbandonata, senza figli ma piena di amici, a caccia di in una vita migliore; e ovviamente la donna eternamente indecisa benché ‘quasi’ sposa.

Su tutto questo, l’inconfondibile stile registico di Patrizio Cigliano, caratterizzato come sempre da un ritmo vertiginoso e infinite trovate sceniche. E qui, il ‘mancato’ matrimonio di una delle quattro, tirerà fuori le fragilità di ognuna di loro e tra gag e battute, anche le verità più scomode e commoventi sfoceranno in una risata.

Nel 2015 Giulia Ricciardi, ‘l’Almodóvar Italiana al femminile’, Il Tempo 2001, scrisse ‘Parzialmente Stremate’ un’esilarante commedia al femminile poi allestita al Teatro Sette di Roma, regia di Michele La Ginestra.

L’esito fu clamoroso: raffiche di sold-out, repliche anche nei Teatri Golden e Cometa, doppie e triple repliche giornaliere per accontentare il numerosissimo pubblico rimasto fuori dalle vendite dei biglietti, record di incasso storico del Teatro 7 e necessaria piccola tournée nazionale.

Da quel clamoroso e inaspettato successo, si è giustamente pensato di dare un seguito all’operazione, ed è stato scritto ed allestito il capitolo 2°, con lo stesso straordinario successo. Si è capito allora che bisognava insistere: quando a Teatro succede davvero qualcosa di ‘buono’ e imprevedibile, è il caso di dargli serissimo ascolto.

Così, da allora, ogni anno furono presentati due capitoli nuovi, fino ad arrivare al 5°, nel 2019, che avrebbe dovuto ‘concludere’ la fortunatissima serie. Ma all’uscita di ‘Stremate Ultimo Atto’, in cui le tre protagoniste, ormai vecchie, venivano addirittura assassinate, ci fu una vera insurrezione del pubblico che chiese a suon di e-mail, messaggi sui Social e rimostranze al botteghino, di non interrompere la Serie Teatrale.

Poi arrivò il Covid e tutto si congelò. Fino al 2022, quando – per tornare ad assaporare la magia della condivisione del Teatro ‘dal vivo’ dopo 2 anni di doloroso buio assoluto – Cigliano e la Ricciardi, coppia anche nella vita, hanno deciso di ‘rilanciare’ la serie, con un cambio di Teatro, Golden di Roma, ben più capiente del precedente Teatro, e di regia, passata appunto a Patrizio Cigliano, che ha completamente rivisitato il format.

Ne è venuto fuori un nuovo clamoroso successo, record di presenze ed incasso al Teatro e ottimamente recensito. E anche in questa occasione, il pubblico ha chiesto a gran voce di far resuscitare le tre amiche. E l’autrice ha prontamente scritto, ed è andato in scena, ‘Stremate e Beate’, 2023, in cui le ha mandate addirittura in Purgatorio, promettendo loro un inatteso ‘ritorno in vita, ma in epoche diverse’, quindi con spin-off infiniti. Altri sold-out e straordinario successo di stampa e pubblico.

A questo punto di tale incredibile storia teatrale, è accaduta una nuova imprevista e inedita sorpresa: il pubblico del Golden ha chiesto vigorosamente di poter vedere tutta la serie Teatrale completa. E il Golden, e la Compagnia Arcadinoè, produttrice dell’evento, non si sono tirati indietro. E per la prima volta nella Storia del Teatro di tutto il mondo, tutta la serie teatrale, fino ad ora presentata con cadenza annuale, uno spettacolo a stagione, sarà presentata in un unico Teatro e in sole due stagioni: i primi 4 capitoli nel 2023/24 e gli ultimi 3, tra cui il nuovo ‘Stremate Al Cotton Club’ nel 2024.

Finalmente tutte le 7 commedie della fortunatissima Saga Teatrale delle ‘Stremate’, ‘Parzialmente Stremate’, ‘Stremate dalla Luna’, ‘Le Bisbetiche Stremate’, ‘Tre Stremate e un maggiordomo’, ‘Stremate: Ultimo Atto’, ‘Stremate e Beate’, + nuovo episodio in fase di scrittura: ‘Stremate al Cotton Club’.

6 spettacoli, durata un’ora e mezza, campioni di incasso nelle stagioni romane dal 2015 al 2022, replicati anche in un inedito ‘tour romano’ che ne ha confermato il successo – a suon di doppie, triple e sold-out – nei teatri Golden, Teatro7, Teatro della Cometa e in tournée italiana.

Al ‘repertorio’, ma gli allestimenti sono da considerarsi nuovi, per il cambio di regia, si aggiungerà il nuovo spettacolo, il 7°, ancora in fase di scrittura.

Per la ghiotta occasione, è stato addirittura creato un Abbonamento Stremate, parallelo a quello tradizionale del Teatro Golden, ma dedicato unicamente alla prima serie teatrale al mondo, composta da ben 7 spettacoli di un’ora e mezza l’uno. L’evento è davvero senza precedenti e sarà collegato ad una tournée nazionale.

