Luvo Barattoli Arzano sfida decisiva: contro il Volleyrò per i 3 punti

Ultima gara interna della regular season della stagione per la Luvo Barattoli Arzano. Sabato 22 aprile 2023 alle ore 17:00 al Palasport Rea arriva il Volleyrò Casal de Pazzi per una gara che si preannuncia davvero interessante.

Sono davvero tante le motivazioni che tengono vivo l’interesse sulla sfida fra due squadre che non fanno mistero delle proprie ambizioni.

A suonare la carica ci pensa coach Antonio Piscopo:

Usciamo da una settimana di allenamenti pronti a scendere in campo in una gara difficile, ci giochiamo i nostri sogni contro ragazze che sono campionesse d’Europa nella loro categoria.

La Luvo Barattoli Arzano vuole continuare a difendere la prima posizione in classifica frutto di una stagione condotta con grinta ed impegno da un gruppo cresciuto partita dopo partita.

La pallavolo di Arzano è riuscita a far rivivere i giorni più belli agli appassionati che adesso sono chiamati a raccolta per l’ultimo big match della prima parte del campionato.

Prosegue Piscopo:

Stiamo lavorando a questa partita da un anno, sappiamo che in casa siamo una squadra quasi imbattibile e per questo chiediamo a tutti gli appassionati del nostro sport di essere al nostro fianco per condividere il nostro sogno.