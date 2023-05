NarteA per Fuori maggio: visita teatralizzata ai Pellegrini

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 27 maggio a partire dalle ore 19:00, NarteA nell’ambito degli eventi del Maggio dei Monumenti 2023 – Fuori maggio, Iniziative indipendenti, promosse dal Comune di Napoli – Cultura, realizzate al Complesso Museale dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, presenta la visita guidata teatralizzata ‘Peregrinos’, storie di accoglienza e carità.

Un viaggio indietro nel tempo, in pieno stile NarteA, che trasporta gli spettatori al 25 luglio 1578, quando il sarto Bernardo Giovino fonda a Napoli l’Arciconfraternita dedicata ad ospitare e accogliere coloro che erano in viaggio verso luoghi sacri, una realtà simile a quella fondata a Roma dal celebre San Filippo Neri.

La visita guidata teatralizzata ripercorre la vita e le attività dell’Arciconfraternita, attraverso le voci di coloro che diedero forza e anima ad una delle realtà assistenziali più importanti del Meridione.

A condurre il pubblico negli ambienti dell’Arciconfraternita, sarà la guida Matteo Borriello. L’appuntamento è previsto in piazzetta Fabrizio Pignatelli.

Testi scritti da Febo Quercia e interpretati da Mario Di Fonzo, Valeria Frallicciardi e Pietro Juliano.

Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 339.7020849 – 333.3152415.

Costo del biglietto €18,00 intero – €12,00 ridotto 6 – 12 anni.

Verso fine del XVI secolo la storia e le vicende dell’Arciconfraternita dei Pellegrini si intrecciano con quelle di una delle famiglie aristocratiche più note della città di Napoli: i Pignatelli.

Uno dei suoi esponenti, Fabrizio Pignatelli, volle edificare nella zona della Pignasecca una chiesa dedicata a Santa Maria Materdomini e una Casa Ospitale, ma a causa della sua morte, nel 1577, si riuscì a costruire solo la chiesa.

L’Arciconfraternita ricevette però in dono rendite e terreni. NarteA ripercorrerà le vicende che hanno portato all’inizio del XIX secolo all’edificazione di un vero e proprio ospedale.

Spiega l’autore Febo Quercia:

Nella Napoli del XVI secolo un uomo, in veste di pellegrino, arriva nella capitale del Viceregno spagnolo per mantenere fede ad un voto, ma il viaggio lungo la strada si trasforma in un vero e proprio viaggio interiore, che avvicina i visitatori ai tormenti del viandante.

I pensieri del pellegrino si alternano ai racconti della tradizione, grazie alla presenza di una popolana, anima pittoresca dell’antico mercato della Pignasecca.