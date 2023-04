‘Brothers’ al Teatro Belli

In scena dal 25 al 30 aprile a Roma

Debutta dal 25 al 30 aprile al Teatro Belli di Roma ‘Brothers’, spettacolo diretto da Gian Paolo Mai. Un viaggio tra poesie e cronache di guerra.

L’evento non nasce solo dalla volontà di raccontare l’attuale conflitto russo – ucraino. Prende spunto dal conflitto bellico attuale per evidenziare il dramma di tutte le guerre. Da ambo le parti ci sono madri, sorelle che piangono i loro cari.

La miseria, la perdita di un figlio non hanno bandiera.

‘Fratelli’ appunto. Testimoniare di quella ‘carne per il cannone’, per dirla alla Trilussa. Soprattutto significare come nella guerra, nella disperazione, l’arte sopravviva e continui a farsi strada. La musica, così come la poesia e la prosa vivono a volte nel dolore un loro momento di sintesi.

Il blues che nasce all’interno delle comunità schiave del Nord America; la poesia di Ungaretti che raggiunge vette elevate proprio durante il primo conflitto mondiale.

Samuel Beckett con la sua opera fortemente segnata dagli orrori della seconda guerra mondiale.

La performance vedrà anche la proiezione di un documento visivo proprio sulla guerra realizzato dalla Cesena Film Academy, già trasmesso da Rai Cinema, da Sky video, Sky TG24 e vincitore di due premi internazionali. Un lavoro concepito come un’arma di distribuzione di pace.

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 19:00

domenica ore 17:30

Prezzi:

interi €20,00

ridotti € 15,00

Teatro Belli

piazza Santa Apollonia, 11a

06-5894875

info@teatrobelli.it – www.teatrobelli.it