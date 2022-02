Parliamone – Social network e giovani: quali rischi?

Appuntamento il 22 febbraio su TeleClubItalia Canale 98 Campania

Martedì 22 febbraio 2022, ore 21:00, su www.teleclubitalia.it, digitale terrestre canale 98 Campania, si terrà la trasmissione sul tema ‘Come i social network influenzano il comportamento dei giovani e quali sono i rischi’.

Conducono:

Mons. Salvatore Coviello

Prof. Rocco Romeo

Ospiti:

Dottoressa Maria Rosaria Romano – Dirigente Compartimento Polizia Postale Campania

Prof. Francesco Rao – Sociologo

Avv. Gianni Corto Dell’Aiuto – Autore del libro ‘Homo Googlis’, edizioni Efesto

Don Luigi Merola -Scrittore, Docente e Presidente della Fondazione A’ voce d”e creature – Napoli

Come i social network influenzano il comportamento dei giovani e quali sono i rischi

Social network e giovani: un binomio che allo stato attuale sembra essere divenuto quasi indissolubile. Per molti ragazzi, infatti, anche il solo pensiero di doversi privare delle piattaforme social può apparire spaventoso, generando non poca ansia.

Questo poiché gli stessi social network permettono innumerevoli attività piacevoli, divertenti, spesso considerate essenziali per questa fascia d’età: dal mantenere un contatto diretto con i propri amici, interagendo in tempo reale, all’essere aggiornati su qualsivoglia novità del momento… e questi sono solo alcuni banali esempi.

Come evidenziato dallo studio ‘Have your say‘, il 75% degli adolescenti ha menzionato tra i vantaggi dati dai social l’opportunità di contatto con gli altri, percentuale che sale addirittura all’81% nel caso dei giovanissimi.

Altri usano i social per tenersi in contatto con amici e famiglia, molti invece colgono l’occasione per trovare persone con interessi analoghi.

In estrema sintesi i social, nel 18% dei casi, rappresentano uno strumento per abbattere la solitudine. Tuttavia, gli aspetti ritenuti positivi che coinvolgono i social non terminano qui.

Gran parte dei giovani intervistati sostiene che sia fondamentale “essere sempre sul pezzo”: i social, dunque, nel 35% dei casi permettono di reperire notizie e informazioni e nel 28% consentono di agli adolescenti di imparare cose nuove.

Il legame tra i social network e i giovani è a poco a poco divenuto così stretto che il 16% degli intervistati li ritiene addirittura un luogo in cui chiedere aiuto in caso di necessità, mentre per il 19% danno ampio spazio all’espressione delle proprie idee, così come dei propri gusti e opinioni personali, oltre ad apparire come un luogo ove costruire ed esprimere la propria identità, un aspetto particolarmente significativo in questa delicata fase di crescita.

Questo interessante studio è stato ufficialmente presentato a Milano il 5 febbraio 2019, in occasione dell’evento ‘Have your say’, nel corso del quale è stato sancito un protocollo d’intesa tra il MIUR e Telefono Azzurro per promuovere l’educazione digitale.

Tale tematica appare dunque sempre più importante, questo poiché il mondo digitale si evolve con estrema rapidità e le problematiche emerse, complice tale evoluzione, tendono ad ingigantirsi altrettanto velocemente, incrementando quelli che per i giovani rappresentano veri e propri fattori di rischio.

Diviene quindi fondamentale aumentare la consapevolezza dei ragazzi sul corretto uso dei nuovi strumenti digitali.