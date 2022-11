Oroscopo dal 21 al 27 novembre 2022

E uscimmo a rimirar le Stelle

Cari amici, ecco le previsioni dal 21 al 27 novembre. Gli aspetti della settimana sono notevoli, si parte lunedì con la Luna in Bilancia, che mercoledì 23 novembre alle 22:57 forma la Luna Nuova, per poi diventare crescente in Aquario domenica 27.

Il 22 novembre alle 8:21 il Sole entra in Sagittario, ultimo segno di fuoco dell’anno, determinando un piccolo stellium di pianeti nel segno. Mercurio e Venere vivranno una forte congiunzione, che continuerà per molto tempo ancora. Il 23 Giove riprende il moto diretto, vivremo con maggiore chiarezza il futuro; Marte retrogrado potrebbe portare a gestire più cose insieme, con il rischio di un eccessivo impegno della mente.

Aspetti importanti della settimana

Il 21, il Sole trigona Giove, il panorama pubblico trova un momento di grande popolarità, i toni ufficiali saranno pacati e diplomatici.

Il 22, il Sole passa in Sagittario, i toni diventano dogmatici e l’attenzione si pone sulle problematiche estere.

Il 23, Luna Nuova alle 22:57 in Sagittario.

Il 24, la Luna diventa crescente, tutto si amplifica.

Il 25, il trigono Mercurio e Chirone ci parla di un farmaco salva vita, di una scoperta scientifica che gratifica il lavoro del mondo medico.

Il 26, il trigono di Venere e Chirone svela della possibilità di trovare un accordo sulle posizioni femminili, magari in parti del mondo dove i diritti delle donne non sono proprio tutelati.

Il 27, la Luna crescente congiunta a Plutone nel Capricorno racconta di impegno e progetti di serietà del lavoro.

Ariete

Cari Ariete, la Luna Nuova del 23 sarà per voi una grande promessa, solo non fatevi prendere la mano con parole o discorsi, usate un po’ di prudenza. Importantissimo riflettere e valutare. Potreste viaggiare, studiare, imparare cose nuove, interagire con persone che vi daranno spunti interessanti e magari qualche buona notizia.

In ambito sentimentale potrebbe esserci qualche problemino passeggero. Immergetevi in una settimana a dir poco promettente, specialmente nel contesto lavorativo. Ottime notizie potrebbero sopraggiungere da quest’ultimo settore; per tutti ci sarà la realizzazione di alcuni sogni, piccoli o grandi che siano.

Toro

Cari Toro, sentirete un certo ottimismo, preparandovi già per un 2023 che vi porterà cose importanti. Potreste percepire di essere sulla strada giusta. Gli amici con il loro sostegno vi incoraggeranno a fare un passo importante, che non avete avuto ancora il coraggio di compiere.

Il cielo di novembre potrebbe rivelarsi decisivo in amore; sarà forte la spinta ad una relazione stabile. Ci potranno essere delle insicurezze legate alla sfera economica, oppure la paura di compiere una scelta sbagliata. Il momento si rivela entusiasmante e ricco di buone notizie, non ci saranno problematiche serie a cui dover rivolgere la propria attenzione.

Gemelli

Cari Gemelli, il giorno 23 dovrete affrontare dei cambiamenti, in verità avete un cielo molto intenso, c’è tanta voglia di fare, ma ciò che regna è la confusione, in alcuni casi potreste esporvi agli abbagli. Ora vi sarà difficile portare a termine gli obiettivi.

In particolare, per quanto riguarda la sfera relazionale, lavorativa e spirituale, l’oroscopo della nuova settimana di novembre preannuncia il sopraggiungere di un periodo non proprio facile, la noia vi potrebbero attirare e se non fosse per quelle note di passione che vi attiva Marte nel segno, passereste i giorni sul divano.

Cancro

Cari Cancro, Giove, con il trigono d’acqua, vi riserva sorprese, sblocca e cambia situazioni e realtà. Il 21 Giove si metterà all’opera, aiutandovi a decidere qualcosa di bello e coraggioso. Un transito che potrebbe mettervi in contatto con le vostre aspettative e i vostri sogni, per rieducarli e togliere blocchi interiori e costringervi ad affrontarli.

Approfittate di questo periodo per ascoltarvi e provare ad avere nuove abitudini, che vi consentiranno di trovare un equilibrio nella quotidianità. Giorno dopo giorno, obiettivi e direzioni si faranno sempre più chiari, tanto da portarvi, a dire sì a nuove esperienze, prima di tutto per voi stessi e poi per le persone che amate.

Leone

Cari Leone, il periodo vi farà recuperare le energie fisiche e mentali, in giornate come quelle che stanno per arrivare Venere e Mercurio porteranno fantasia e passione, convincendovi di avere fatto la scelta giusta. Non vi resterà che lasciarvi invadere da un sano e consapevole ottimismo.

Anche una situazione lavorativa complicata e stressante potrebbe concludersi con la Luna piena. Il periodo in questione vi servirà per fermarvi un attimo a riflettere ed analizzare attentamente le varie situazioni che si paleseranno lungo il cammino. I pianeti veloci e il Sole in Sagittario vi proteggono e vi regalano fascino e bellezza per farvi rispettare, usate tutto.

Vergine

Cari Vergine, il giorno 23, con Venere e Mercurio ostili, proverete confusione nella sfera dei sentimenti, potreste ritrovarvi a non sapere davvero cosa volete o ad essere ingenui e idealisti. Osservate le situazioni con un po’ di sano distacco e cercate di muovervi con riflessione, lasciate che le cose facciano il loro corso, lentamente, senza fretta. In questo senso, il vostro migliore alleato sarà proprio il tempo.

Venere, per tutta la durata della settimana vi dona momenti intensi in amore. Riuscirete a soddisfare le richieste del partner e non sarà complicato, così come non risulterà difficile ottenere le attenzioni desiderate. Sul lavoro è un periodo più faticoso, ma qualche vantaggio in più ci sarà.

Bilancia

Cari Bilancia, il 23 insieme alla Luna Nuova avrete un po’ di fortuna, un cielo positivo vi apre la strada per importanti cambiamenti. Per molti di voi questo cielo può significare trattive di lavoro, oppure una nuova fonte di reddito. Giove fino al 20 dicembre vi darà la possibilità di riprendere in mano progetti di lavoro o attività che non siete riusciti a portare avanti.

Con Venere e Mercurio in Sagittario potrebbe essere necessario un viaggio, una nuova conoscenza, una nuova avventura. In amore non ci sarà nulla da lamentarsi, sia sotto l’aspetto sentimentale che in quello sessuale, così come la sfera professionale e lavorativa si preparano a donare soddisfazioni non da poco.

Scorpione

Cari Scorpione, il 23 Giove deciderà di ripartire con un trigono, avrete un momento fortunato per iniziative e per ricominciare in positivo. Il vero nodo da sciogliere potrebbe riguardare l’amore e il rapporto di coppia; siate chiari e delicati nell’esporre i vostri desideri, chiarite i dubbi, ciò vi consentirà di trasformare la relazione in positivo.

Quella che sta per sorgere farà parte delle settimane migliori anche per voi Scorpioni, anche se la sfera sentimentale potrebbe farsi litigiosa. Buono il lavoro. Evitate le discussioni di vario genere e mantenete la calma.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove il 23 vi farà percepire nuove possibilità e occasioni per crescere. Mercurio e Venere nel segno vi regalano un momento luminoso per gli amori, un tempo in cui non sarà facile mostrare entusiasmo e passione per qualcuno o qualcosa. Stagione fortunata questa, destinata a durare sino a maggio.

Un ottimo inizio per sperare, per credere. Abbandonate le incertezze, sarà un’ottima occasione per riflettere, osservare, ponderare e soprattutto per capire davvero cosa volete e desiderate nel prossimo futuro.

Capricorno

Cari Capricorno, il 23 il novilunio e Giove vi farà chiudere con qualcosa o con qualcuno che non vi fa bene, vi limita e appesantisce pensieri e intenzioni. Il periodo è ricco di sorprese, spunti e sentimenti che ripartiranno in modo inaspettato.

Chi è rimasto solo può sperare di passare da un’avventura a una relazione stabile, da un’amicizia affettuosa a una relazione extra. Il momento è quello giusto per parlare di progetti futuri e decisioni. La settimana si rivelerà fortunata sotto vari punti di vista. Avrete notizie interessanti sia in amore che sul lavoro.

Acquario

Cari Aquario, Saturno è accanto a voi, datevi da fare, attivatevi, il 23 potrete decidere le mosse per un futuro positivo. Di fronte a qualche situazione complicata, con capi e collaboratori cercate di mediare, un atteggiamento conciliante potrebbe aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

La nuova settimana si rivelerà molto fortunata per voi. Buone notizie potrebbero arrivare sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale. Riuscirete a portare i vostri desideri ad un passo successivo, così come otterrete un aumento sul lavoro.

Pesci

Cari Pesci, Giove è nel vostro segno da fine ottobre, il 23, alle promesse seguiranno i fatti e potrete contare sul suo influsso, per iniziare a qualcosa a cui tenete, non perdete tempo. Giove e il novilunio vi aiuteranno a prendere una decisione destinata a durare nel tempo. Per i sentimenti novembre è un mese di scelte e di chiarezza interiore. Un po’ di cautela non guasta in questo mese, che, come anticipato, vi donerà opportunità, con i vari aspetti di questa nuova ed interessante settimana. Circondatevi di persone fidate, con cui condividere le gioie. L’umore e l’autostima rimarranno alti.