Polizia Locale Napoli: deferito all’AG per omissione di soccorso

In seguito ad incidente, ferite tre persone

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Locale di Napoli è intervenuta nella notte dell’8 giugno alle ore 01:13 circa in via Pietro Castellino direzione via Antonio D’Antona all’altezza del civico 131, dove un uomo a bordo di una FIAT Panda nell’effettuare una manovra di sorpasso non si avvedeva di un motociclo proveniente dal senso opposto di marcia con a bordo un uomo ed una donna.

L’impatto era inevitabile e il conducente della FIAT Panda urtava sia il veicolo sorpassato, lungo la fiancata, che finiva contro un palo luce, sia frontalmente il motociclo.

Il conducente del motociclo veniva trasportato in codice giallo presso il CTO, riportando fratture multiple, mentre la passeggera veniva ricoverata in prognosi riservata presso il nosocomio Cardarelli.

Anche il conducente del veicolo sorpassato riportava lesioni.

L’uomo a bordo della FIAT Panda, invece, si dava a precipitosa fuga omettendo di soccorrere gli infortunati e facendo perdere le tracce.

Gli Agenti della Centrale Operativa del Comando Centrale della Polizia Locale, dopo accurate indagini effettuate tramite il sistema di video sorveglianza cittadino, hanno proceduto a mappare l’area del sinistro relativamente alle via di accesso e di fuga dal luogo dell’impatto e, dopo ore di setaccio e ricerca, sono riusciti ad individuare la targa del veicolo ignoto.

Sulla scorta delle risultanze delle indagini personale della UO San Giovanni si portava a Mugnano di Napoli (NA) presso la residenza del proprietario del veicolo FIAT Panda, ove verificava danni compatibili con la dinamica del sinistro e individuava il responsabile dell’omissione di soccorso e della fuga, il quale confessava il reato commesso.

L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria