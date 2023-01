Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un’aula ‘green’ intitolata a Mia Filippone è stata inaugurata questa mattina, 12 gennaio, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi e del Dirigente Scolastico Chiara Esposito, all’interno dell’Istituto Comprensivo ‘Michelangelo Augusto’ ad Agnano.

La struttura di via Tacito, dedicata alla memoria del Cicesindaco della nostra città, recentemente scomparsa, è un’aula ‘Natura’ realizzata grazie ai fondi europei ‘Edugreen’; si chiamerà ‘Il Giardino di Mia’ e verrà utilizzata da docenti e bambini per progetti relativi all’ambiente ed alla cura del verde.

Ha detto il Sindaco Gaetano Manfredi:

Tenevo moltissimo ad essere qui oggi per due motivi: in primo luogo perché io penso che la più grande infrastruttura della città è quella composta dalle scuole. Una nuova Napoli che guarda al futuro può ripartire solo dai ragazzi, dalla loro educazione e dalle scuole.

Noi faremo investimenti importanti sulle scuole, è una delle sfide più grandi di questa Amministrazione, attraverso i fondi del PNRR. E in secondo luogo perché è una iniziativa dedicata a Mia Filippone. Una persona straordinaria che conoscevo da sempre e di cui sento forte la mancanza.

Però le tante iniziative che periodicamente si svolgono nelle scuole per ricordarla ci dicono che lei è sempre con noi. Lei è sempre con noi grazie al suo insegnamento, soprattutto nel guardare avanti e nel considerare la scuola come luogo di inclusione e come unico modo per creare una comunità.

Noi abbiamo la grande responsabilità di portare avanti i suoi principi ed i suoi valori e farli diventare nostri mettendoli in pratica.