Regno di Nettuno, possibilità per giovani di svolgere Servizio Civile

Candidature entro il 10 febbraio 2023

Riceviamo e pubblichiamo.

Anche quest’anno, presso l’area marina protetta ‘Regno di Nettuno’, che abbraccia le isole di Ischia e Procida, torna la possibilità per i giovani di svolgere il servizio civile universale.

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità, riservata ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, di svolgere un anno di esperienza retribuita, alla cifra di €444,30 al mese, di cittadinanza attiva, impegnandosi per la realizzazione di progetti di interesse generale, grazie al sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

I progetti di Servizio Civile Universale a cui candidarsi, riferiti all’ambito della promozione e valorizzazione culturale e della solidarietà, si inseriscono in un più vasto programma promosso dalla rete dell’UNEC – Unione Nazionale Enti Culturali, alla quale aderiscono per lo più Amministrazioni Locali presenti in Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata.

Tutte le informazioni, tra cui il bando di concorso e le schede informative dei progetti, sono disponibili sul sito www.unec.tv.

Per restare aggiornati si consiglia di seguire i profili Facebook e Instagram dell’UNEC, mentre per informazioni è possibile contattare l’Help Desk dell’UNEC raggiungibile telefonicamente dalle 9:30 alle 13:30 al numero 0810681646.