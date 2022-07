Napoli, rimossi 31 veicoli abbandonati nella IX Municipalità

Interventi della Polizia Municipale a Soccavo e Pianura

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Nucleo Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale in sinergia con il personale della Unità Operativa Soccavo, ha realizzato un importante intervento di bonifica del territorio della Municipalità 9 Soccavo – Pianura procedendo alla rimozione di 31 veicoli in evidente stato di abbandono, tra di essi 22 autovetture e 21 motocicli.

Le operazioni hanno interessato numerose strade: via Ben Hur; via Domenico Padula; via Rigoletto; via Montagna Spaccata; strada comunale Catena; via Ferrante d’Aragona; via Federico II; via Ruggiero il Normanno; via Ignazio Silone; via Primo Levi; via Rocco Scotellaro; via Giovanni Papini; via Pierpaolo Pasolini; via Leonardo Sciascia; via Provinciale; via Marano Pianura; via Trencia e la cd. Rotonda Caritas.

I veicoli, divenuti ricettacolo di rifiuti sono stati individuati dal personale operante nel corso dei servizi ordinari ed anche dalle segnalazioni dei cittadini che hanno comunicato alla Municipale gli estremi dei veicoli in sospetto stato di abbandono inviando una mail a: polizialocale.veicoliabbandonati@comune.napoli.it.

Le attività programmate proseguiranno nelle prossime settimane in tutti i quartieri cittadini.