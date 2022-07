Entusiasmo per tour formativo Giovani Imprenditori di Assocalzaturifici

Riceviamo e pubblichiamo.

Oltre 40 aziende hanno partecipato al seminario formativo organizzato dai Giovani Imprenditori di Assocalzaturifici il 25 luglio 2022.

Tanti i giovani imprenditori del comparto calzaturiero che si sono dati appuntamento nelle Marche con i Presidenti dei Giovani degli altri settori della moda in un’ottica di sinergia e crescita condivisa.

Successo per l’iniziativa divisa in due momenti.

Nella prima parte della giornata un tour con visite alle aziende Lube e Artisans, mentre nella seconda si è svolto un seminario presso Confindustria Fermo, con il prof. Gabriele Micozzi che ha tenuto un intervento sul tema ‘Strategie e modelli innovativi di comunicazione, marketing e vendita’.

Il docente di marketing alla Luiss Business School ha ideato un modello innovativo per la gestione delle vendite, del marketing e della comunicazione che ha illustrato ai presenti con lavori di gruppo e simulazioni coinvolgendo tutti i partecipanti.

Soddisfatta per l’esito e l’entusiasmo riscontrato dai partecipanti, Elisa Lanciotti Presidente Giovani Imprenditori di Assocalzaturifici:

Questa è solo la prima tappa di un articolato programma di incontri formativi.

La giornata è stata molto intensa sotto l’aspetto didattico perché nelle visite aziendali abbiamo potuto scoprire gli aspetti produttivi e logistici che stanno alla base di successi imprenditoriali che rivolgono grande attenzione alla qualità.

Inoltre, il seminario del prof. Micozzi ci ha permesso di approfondire le ultime tecniche di comunicazione e di vendita. In particolare il docente ha evidenziato l’importanza dell’uso della voce nei momenti relazionali.

Questi incontri sono di grande rilevanza per noi giovani imprenditori. Il capitale umano e il talento degli imprenditori sono alla base del successo di una azienda e hanno permesso nel corso degli anni di affermare il made in Italy sui mercati internazionali.

La formazione svolta direttamente sul campo e la condivisione con tutta la filiera della Moda Italiana è fondamentale per poter affrontare le sfide di un domani sempre più complesso.