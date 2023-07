Lombardia: Sessione Bilancio e seduta ordinaria 25 – 28 luglio 2023

All’ordine del giorno numerose nomine

Il Presidente Federico Romani ha convocato il Consiglio regionale per la Sessione di Bilancio nei giorni 25, 26 e 27 luglio, sempre alle ore 10:00 con possibile prosecuzione dei lavori fino a mezzanotte.

All’ordine del giorno il Rendiconto generale della gestione 2022 e l’Assestamento al bilancio per il triennio 2023-2025: relatore di entrambi i documenti è il Presidente della Commissione Bilancio Davide Caparini, Lega.

Al termine della Sessione di Bilancio il Consiglio regionale si riunirà nuovamente in seduta ordinaria, convocata per venerdì 28 alle ore 10:00, per esaminare la proposta di atto amministrativo che individua i valichi montani in Regione Lombardia, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 852 del 5 aprile 2023, relatore Carlo Bravo, FdI.

A seguire l’ordine del giorno prevede numerose nomine così suddivise:

– tre componenti nel collegio dei revisori dell’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, PoliS – Lombardia;

– tre componenti nell’organo di revisione legale, di cui uno con funzione di Presidente, della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica;

un componente del Collegio dei revisori della Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa;

– un componente del Collegio sindacale dell’Agenzia di Controllo del servizio sociosanitario lombardo;

– cinque componenti della Consulta degli ordini, collegi e associazioni professionali;

– sette componenti effettivi e sette supplenti del Comitato misto paritetico per la regolamentazione delle servitù militari;

– cinque componenti del Comitato tecnico – scientifico, in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità;

– due Consiglieri regionali nel Comitato di indirizzo e coordinamento in area dipendenze.