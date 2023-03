‘La strada’ al Teatro Civico 14

In scena il 19 marzo a Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 19 marzo, ore 18:00, in scena al Teatro Civico 14, all’interno di Spazio X – via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta, ‘La strada’ di Leonardo Losavio per la regia di Roberto Galano, anche protagonisti di un viaggio in blablacar prodotto da Teatro dei Limoni, un intreccio di due strade opposte unite nella svolta improvvisa che incontreranno durante il percorso.

I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro e sul sito www.teatrocivico14.it al costo di 12 euro, 10 per il ridotto under30/over65; per info e prenotazioni info@teatrocivico14.it oppure +39 0823441399.

La strada come simbolo del viaggio, del percorso interiore che, a un certo punto della vita, ciascuno di noi sente di dover affrontare. Crescere, risolvere i conflitti, confrontarsi e superare le paure che da sempre attanagliano l’animo umano e lo costringono a restare fermo, immobile, in attesa che qualcosa accada.

Ma nulla cambia restando fermi. Partire, muoversi, rischiare, non c’è altro modo.

Ma cosa succede quando l’uomo che hai accanto, il tuo compagno di viaggio, non è chi dice di essere?

‘La strada’ è un testo che scandaglia l’animo utilizzando una drammaturgia e un gioco d’attore grottesco e surreale, che saltella febbrile tra la prima persona che dialoga al pubblico e il dialogo ‘assoluto’. Un ‘dentro e fuori’ che non da riferimenti ma che trascina e costringe lo spettatore ad essere il terzo passeggero del viaggio.

La quattordicesima stagione del Teatro Civico 14 prosegue sabato 25 e domenica 26 nell’inconsueta location dell’Hotel dei Cavalieri di Caserta con ‘Do Not Disturb – Il teatro si fa in albergo’, progetto di Mario Gelardi e Claudio Finelli realizzato in collaborazione con il Nuovo Teatro Sanità che trasforma le stanze in veri e propri palcoscenici, dove i venti spettatori ‘spieranno’ i personaggi, abbattendo la quarta parete.

Tutte le info sulla stagione e le attività sono sul sito https://www.teatrocivico14.it.