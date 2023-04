La Cesport Italia fa visita alla Rari Nantes Napoli nella terza giornata di ritorno

La terza giornata di ritorno si disputa il 1° aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo la brutta sconfitta interna contro il CUS Bari, la Cesport Italia si appresta ad affrontare un’altra sfida insidiosa, quella con la Rari Nantes Napoli, quarta forza del campionato, ed attualmente la squadra più in forma dell’intero girone.

Contro una squadra in crescita e motivata servirà una prestazione continua per tutti e quattro i tempi per strappare un risultato positivo, in più la classifica parlo chiaro, la Rari è lì, sempre più vicina alle battistrada, con la Prota Giurleo in testa, Cesport e Volturno ad inseguire un punto sotto ed appunto la Rari Nantes che ha accorciato a meno cinque, che dopo aver stracciato due delle prime tre, vuole completare la tripletta sabato 1° aprile contro la Cesport.

Sia contro il Volturno che contro il CUS Bari, sono emersi tutti i limiti della Cesport, che è caduta nelle trappole degli avversari venendo sopraffatta a partita in corso; contro la Rari Nantes, che già all’andata ha messo in difficoltà i gialloblu, servirà ritrovare quella ferocia agonistica vista contro la Prota Giurleo e nel finale alla Vitale contro lo Sporting Club Salerno.

A rendere ancora più arduo il compito degli uomini di Gagliotta il campo di gara del Circolo Canottieri Napoli, dove la Rari gioca le sue partite in casa, poco adatto alle caratteristiche della Cesport.

Vedremo chi sarà a spuntarla con la speranza di assistere ad un bel match.