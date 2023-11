‘Il singolare mondo al femminile’, a ‘La Toscana delle donne’

Il 23 novembre il talk con donne oltre i limiti

‘Il singolare mondo al femminile’ è il talk che nell’ambito de ‘La Toscana delle donne’ domani, 23 novembre, racconta storie di donne che hanno superato i limiti.

Cristina Manetti, capo di Gabinetto del Presidente Giani e ideatrice del Festival, alle 18:00 dialoga con Roz Savage, vogatrice oceanica e prima donna a remare in solitaria attraverso tre oceani, Atlantico, Pacifico e Indiano; Julia Butterfly Hill, ambientalista e scrittrice, che ha vissuto 738 giorni su una sequoia per impedire che fossero abbattuti molti chilometri di foresta; Barbara Leporini, ricercatrice CNR, Milena Fraccari, attivista. Parteciperà Chiara Pandolfi, allieva non vedente della Scuola cani guida, con il suo cane guida Carol, affiancata da Silvia Sabatini, istruttrice della scuola. Modera la giornalista Sara Ghilardi.

L’appuntamento è in Sala pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati.

Alle 18:00 a Villa La Quiete, via di Boldrone, 2 Firenze, si svolge la performance letteraria ‘Intuito – Come l’acqua alla terra’ organizzata dall’associazione culturale La Nottola di Minerva, che presenta il secondo appuntamento della rassegna Animae Loci per il progetto ‘La Toscana delle donne’, dedicato a Anna Maria Luisa de’ Medici, principessa elettrice del Palatinato, che salvò il patrimonio artistico di Firenze.

Sul palco, la cantautrice Letizia Fuochi e la scrittrice Margherita Loy. Introducono Stefania Costa, Associazione La Nottola di Minerva, e Lucilla Conigliello, Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Firenze.