Formula E. Palazzo: Con Rocca lavoro di squadra per e-prix in Lazio

Anche se l’edizione 2024 del Gran Premio di Formula E non si disputerà più a Roma, non ci diamo per vinti.

Insieme al Presidente Francesco Rocca stiamo lavorando in squadra, e continueremo a farlo, per ottenere l’assegnazione all’autodromo di Vallelunga a partire dal 2025, prevedendo i dovuti adeguamenti tecnici.