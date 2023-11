Piombino (LI), Giani al Governo: ‘A rischio continuità ammortizzatori’

Il Presidente: ‘Servono 25 milioni per il 2024’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Eugenio Giani si associa alle maggiori organizzazioni sindacali del territorio e, come convenuto in un incontro dello scorso 20 novembre, scrive al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla situazione del polo siderurgico di Piombino (LI) e in particolare dell’azienda JSW Steel Italy.

Il Presidente della Toscana sottolinea ai Ministri Marina Elvira Calderone e Adolfo Urso la necessità di dare copertura agli ammortizzatori sociali per il 2024 a favore lavoratori acciaierie di Piombino.

Una richiesta analoga, con l’aggiunta di richiesta di incontro, è stata inviata al Ministero del lavoro dalle stesse sigle sindacali.

Giani, in particolare, ha evidenziato la necessità che rispetto a quanto previsto nel disegno della legge di Bilancio del 2024, dove sarebbe previsto uno stanziamento utilizzabile dalle Regioni per gli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi industriale, il fabbisogno a garanzia dei 1500 lavoratori di Piombino sia quantificato per la Regione in 25 milioni di euro per l’anno a venire.

Di conseguenza, il Presidente ha chiarito che la Regione Toscana si è già attivata per rinnovare la cassa integrazione a una quota di lavoratori – quelli di Piombino Logistic – a cui era già scaduta nel 2023, rinnovandola per il 2024: il residuo a disposizione della Regione, però, consentirà di coprire con 7 milioni solo i primi mesi del 2024.

Quindi, è fondamentale non solo che il Governo dia copertura finanziaria rispetto alla richiesta di 25 milioni per 2024, ma che consenta anche di utilizzare questi residui già in possesso di Regione Toscana per dare continuità allo strumento sociale per i primi mesi del nuovo anno, in attesa che le risorse della legge di Bilancio vengano messe effettivamente a disposizione.

Inoltre, aggiunge il Presidente, è opportuno che anche le procedure in termini di iter amministrativo per la ripartizione e attribuzione delle risorse 2024 avvenga velocemente, dovendosi necessariamente concludere nel primo trimestre 2024, quando si esauriranno le risorse residue a disposizione della Regione, pena una discontinuità nella copertura.

L’incontro che si era svolto alla presenza anche del Consigliere Gianni Anselmi, ha visto un’azione congiunta sia di Giani che dei sindacati: proprio in una fase in cui diventa possibile un accordo tra azienda JSW e Metinvest occorre che si assicurata la continuità nella tutela dei lavoratori, anche al fine sia di favorire l’eventuale subentro di un nuovo soggetto, sia la partenza dei due progetti di investimento, del gruppo indiano che del gruppo ucraino.