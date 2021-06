Esame Etna a Catania per la Cesport Italia

Si torna in acqua il 5 giugno contro l’Etna Waterpolo

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo tre settimane torna in acqua la Cesport Italia, che sabato 5 giugno alle 13:00 affronterà l’Etna Waterpolo per lo scontro d’alta classifica.

Clima disteso in casa gialloblù dopo il raggiungimento della salvezza matematica, i ragazzi di Gagliotta affronteranno il finale di stagione con la consapevolezza di non aver nulla da perdere: nonostante ciò che recita la classifica al momento, infatti, i gialloblù sono sfavoriti sia per quanto riguarda il calendario che per lo spessore delle rivali.

Si comincia dall’Etna, a meno uno dalla Cesport, che tra le mura amiche ha avuto ragione sull’avversario di turno in ogni partita, conquistando ben 12 dei 15 punti in classifica.

La squadra allenata da Guglielmino vuole vendicare la sconfitta subita all’andata alla Scandone, ed in più vuole archiviare la pratica playoff, obiettivo dichiarato degli etnei, al più presto per non rischiare di trovarsi in difficoltà nell’ultimo turno.

Femiano e compagni le proveranno tutte per cercare di mettere i bastioni tra le ruote alle più quotate avversarie, consapevoli di poter giocare senza pressione per aver già raggiunto un risultato insperato ad inizio stagione.