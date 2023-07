Emergenza meteo Emilia-Romagna, coordinamento OIPA soccorso animali

250 gli interventi durante e dopo l’alluvione di maggio

È di nuovo emergenza meteo in Emilia Romagna ed ecco che l’Organizzazione internazionale protezione animali, OIPA, ha creato una task force regionale permanente per affrontare le conseguenze, talvolta tragiche, che riguardano gli animali vittime del maltempo e le loro famiglie.

Le sezioni OIPA dell’Emilia-Romagna, a seguito delle alluvioni dello scorso maggio, hanno soccorso cani, gatti, cavalli, conigli e altri animali in oltre 250 interventi.

Racconta Enrico Forlani, coordinatore regionale delle guardie zoofile OIPA:

Durante e dopo i tragici giorni dell’alluvione abbiamo recuperato animali in difficoltà, portato cibo a privati e a strutture, soccorso e ospitato cani e gatti che avevano perso la loro casa. È stato un duro lavoro per le nostre sezioni provinciali. E ringraziamo anche le sezioni OIPA che da tutt’Italia ci hanno inviato aiuti attraverso le raccolte di materiali necessari agli animali alluvionati e alle loro famiglie.

Per rendere stabile l’organizzazione degli aiuti, l’OIPA ha creato il Coordinamento emergenze per l’Emilia-Romagna che sarà operativo da domani, lunedì 24 luglio, e renderà più organizzato, rapido e specializzato l’intervento dei volontari in scenari emergenziali.

La task force è aperta a contributi di chi ha particolari professionalità – veterinari, educatori, esperti di equidi e di animali esotici – e di privati cittadini.

Per maggiori informazioni e per segnalazioni in occasione di eventi emergenziali in Emilia-Romagna:

Enrico Forlani

tel. 377-7085458

email coordinamentoemiliaromagna@oipa.org.