‘Elsa che parla alle lampade’ al Teatro Tor di Nona

In scena a Roma dal 19 al 21 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il debutto al Teatro Porta Portese, ‘Elsa che parla alle lampade’ torna in scena dal 19 al 21 febbraio al Teatro Tor di Nona di Roma.

Lo spettacolo si anima di figure femminili appartenenti all’infanzia dell’autrice, donne che riemergono da un passato lontano e che si presentano ad Elsa per starle vicino, per darle consigli, per affrontare momenti delicati e difficili della sua esistenza.

Sono fantasmi, fili che legano la protagonista a ricordi di una vita lontana che torna per intrecciarsi agli eventi del presente.

Le donne che popolano questa opera, hanno ispirato i personaggi del monologo e sono reali, anime di cui si sente l’odore, si percepisce l’essenza, si ricordano gli atteggiamenti, le risate, gli indumenti.

Nives, Pina, Mafalda, Antonietta tornano per regalarci un ricordo, un insegnamento, un dono da portare nel presente.

L’opera, legata a doppio filo con i ricordi d’infanzia, affronta il delicato rapporto uomo – donna con leggerezza e ironia, sfiorando anche aspetti tragici e dolorosi di una relazione da sempre complessa e irrisolta, piena di passione, intimità confidenza, leggerezza e violenza, come ci racconta ancora oggi, con amarezza, la cronaca dei nostri giorni.

Vi aspettiamo al Teatro Tor Di Nona.