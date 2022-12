‘Due come noi’ al Teatro de’ Servi

In scena dal 6 al 18 dicembre a Roma

Dal 6 al 18 dicembre il palcoscenico del Teatro de’ Servi di Roma accoglie ‘Due come noi’, la nuova brillante commedia dell’ormai inossidabile duo composto da Daniele Trombetti e Daniele Locci, questa volta chiamati a vestire i panni di due fratelli, molto diversi tra loro, alla morte della madre sono costretti a condividere lo stesso appartamento.

Qualcosa d’inaspettato e magico li farà riavvicinare.

Una commedia brillante e grottesca, che in una Roma di periferia, permetterà al pubblico d’intraprendere un viaggio nei sentimenti e nella comunicazione, non facile, di mondi apparentemente inconciliabili. Una storia di amore fraterno, voglia di riscatto e di riscoperta dell’altro.

Tra risate, balletti e lacrime ci inoltreremo nell’abisso dei rapporti familiari per riemergere con la consapevolezza che, nel confronto, non sempre pacifico e lineare, risiede il segreto per conoscere l’altro e in tal modo se stessi.

È negli affetti che si nasconde la chiave della realizzazione personale e la capacità d’interagire nel mondo in maniera positiva e costruttiva.

Due come noi. Due come tutti.

‘Due come noi’

di Daniele Trombetti e Daniele Locci

con Daniele Trombetti, Daniele Locci, Gianluca Mandarini, Giulia Greco, Federico Capponi e con la voce narrante di Mimmo Strati

regia di Daniele Trombetti

Aiuto Regia Elena Fiorenza

Disegno luci Pietro Frascaro, Matteo Antonucci

Scenografia Ambramà

Costumi Elena Fiorenza

Coreografie Arianna Giancola

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 17:30 e ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti

€24,00

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro 22, Roma

Info:

06-6795130

www.teatroservi.it