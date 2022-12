Controlli della Polizia Locale Napoli su bus turistici

Postazioni di controllo in piazza Sannazzaro, piazza Bovio, piazza Carlo III, via Duomo e via Marina

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Locale di Napoli, nell’ultimo fine settimana, ha effettuato i controlli a seguito della recente Ordinanza che ha previsto il divieto di circolazione nel Centro Storico per gli autobus turistici, nei giorni festivi e prefestivi fino all’8/01/2022 e l’istituzione di aree per la sosta riservate e spazi per la fermata, al fine di consentire la salita e la discesa dei passeggeri.

Le postazioni di controllo disposte in piazza Sannazzaro, piazza Bovio, piazza Carlo III, via Duomo e via Marina hanno consentito il controllo di n.68 autobus turistici e di accertare e sanzionare 8 irregolarità.

2 autobus sono stati sorpresi all’interno della zona interdetta dall’Ordinanza senza la prescritta autorizzazione, 2 conducenti sanzionati per il mancato rispetto dei tempi di riposo con il pagamento di una sanzione di €600,00 oltre al ritiro della patente di guida, 4 sanzioni per la sosta irregolare e la rimozione di 3 veicoli con carri gru per consentire l’utilizzo delle aree di sosta e fermata riservate agli autobus turistici.