‘Do not disturb – Il teatro si fa in albergo’ all’Hotel dei Cavalieri

In scena dal 25 al 26 marzo a Caserta

Sabato 25 e domenica 26 marzo, ore 18:00 e ore 20:00, il Teatro Civico 14 invade gli spazi inconsueti dell’Hotel dei Cavalieri di Caserta con il format ‘Do not disturb – Il teatro si fa in albergo’ ideato da Mario Gelardi e Claudio Finelli, che trasforma le stanze in veri e propri palcoscenici, dove i venti spettatori ‘spieranno’ i personaggi, abbattendo la quarta parete.

‘Do not disturb – Il teatro si fa in albergo’ porta il pubblico e gli attori nelle camere dell’hotel per il quinto anno, dopo lo stop dovuto alle restrizioni dell’emergenza sanitaria Covid-19, con storie nuove e scritte appositamente per l’occasione.

In scena Roberto Solofria, Ilaria Delli Paoli e Antimo Navarra, i testi sono a firma di Antimo Navarra.

Il pubblico vivrà la storia di Diana ad un palmo dagli attori: la protagonista coinvolge Alessandro e Giacomo, gli uomini della sua vita, in una scelta importante, una di quelle che cambia la vita. Li incontra uno per volta in una stanza d’albergo sperando di chiarirsi le idee.

Anche se inizialmente le cose sembrano andare male, una soluzione totalmente inaspettata cambierà il corso della storia influenzando la scelta di Diana.

Tre episodi, della durata di circa venti minuti ciascuno, renderanno visibile quello che accade solo a porte chiuse.

Dato il numero di posti limitato è necessaria la prenotazione all’indirizzo info@teatrocivico14.it, oppure telefonando al numero +39 0823441399.

La quattordicesima stagione del Teatro Civico 14 prosegue il 2 aprile con il progetto di Virus Teatrali dal titolo ‘Tre. Le sorelle Prozorov’, un corpo a corpo con uno degli autori essenziali della storia del teatro, Anton Čechov, di cui si riscrive uno dei classici fino all’esito di drammaturgia collettiva scenica.