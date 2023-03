‘Signori, favorite il biglietto’ al Teatro Karol

Fabio Brescia in scena il 25 marzo a Castellammare di Stabia (NA)

Sabato 25 marzo alle 20:30 si conclude la stagione serale di Casa del Contemporaneo al Teatro Karol di Castellammare di Stabia (NA) con lo spettacolo ‘Signori, favorite il biglietto‘, da Rescigno, per la regia di Fabio Brescia.

In scena un cast completamente al maschile con (in o. a.) Mattia Grillo, Nicola Vorelli, Ernesto Sottolano, Fabio Brescia, Rino Grillo, Giampietro Ianneo, Ciro Sannino, Pasquale Falconetti, Mariano Grillo, Marco Marchitelli, Moreno Granata, Giorgio Sorrentino, Pasquale Minopoli.

Un’esilarante commedia che presenta personaggi singolarissimi in un turbinio di situazioni e che si muovono in una scenografia semplice ed essenziale. Ritmo incalzante e divertente che coinvolge lo spettatore attraverso una comicità ‘violenta’, ‘cinica’, ‘cattiva’, ‘veloce’.

‘Signori, favorite i biglietti’ è la rivisitazione del famoso testo di Rescigno rivisto in salsa moderna. Una coppia in viaggio di nozze non riesce a consumare il matrimonio e ritorna a casa dei genitori della neo sposina, sconfitta e delusa dal mancato evento. La madre della sposa le prova tutte per far sì che suo genero riesca a fare il suo dovere, il tutto in una girandola di situazioni divertenti.

La compagnia di Fabio Brescia composta da soli attori uomini, rende il testo moderno e attuale con un linguaggio quasi televisivo.

Lo spettacolo, da alcuni giorni, ha già registrato il tutto esaurito, come è già accaduto altre volte in questa stagione al Teatro Karol grazie al sostegno del pubblico.

Nello Spazio Arte del foyer del teatro, fino a sabato 25 marzo, sarà ancora possibile visionare gratuitamente – in orari apertura botteghino – la mostra ‘Sbuffi d’Autore’, che espone pupi, burattini, pupazzi e strampellerie varie di 35 anni di attività della Compagnia degli Sbuffi.

‘Signori, favorite il biglietto’

da G. Rescigno

regia Fabio Brescia

con (in o.a.) Mattia Grillo, Nicola Vorelli, Ernesto Sottolano, Fabio Brescia, Rino Grillo, Giampietro Ianneo, Ciro Sannino, Pasquale Falconetti, Mariano Grillo, Marco Marchitelli, Moreno Granata, Giorgio Sorrentino, Pasquale Minopoli

scene Mimmo Gambardella

costumi Teatro Troisi

luci e fonica Gino Petroli

Biglietteria

intero €12,00

ridotto €10,00

Info e prenotazioni

081-18247921| teatrokarol@casadelcontemporaneo.it

Il botteghino apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo e nei seguenti orari:

martedì ore 10:00 – 12:00;

giovedì ore 17:00 – 19:00;

sabato ore 10:00 – 12:00 e 17:00 – 19:00

Riduzioni: under 30, over 65, enti convenzionati, possessori Card Young.

Acquisto anche con Carta Docente.

Teatro Karol

Via Salvador Allende 4

adiacente Parrocchia Sant’Antonio da Padova

Castellammare di Stabia (NA)