Coronavirus Toscana, 1408 nuovi casi, età media 50 anni. 6 decessi

In Toscana sono 1.392.185 i casi di positività al Coronavirus, 1.408 in più rispetto a ieri, 169 confermati con tampone molecolare e 1.239 da test rapido antigenico.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.300.832, 93,4% dei casi totali.

Oggi sono stati eseguiti 1.114 tamponi molecolari e 9.158 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,7% è risultato positivo. Sono invece 2.253 i soggetti testati oggi, con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo, di cui il 62,5% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 80.630, +0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 167, 1 in meno rispetto a ieri, di cui 5 in terapia intensiva, 2 in meno. Sono 6 i nuovi decessi: 2 uomini e 4 donne con un’età media di 79,5 anni, 1 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Arezzo, 1 a Siena.

Questi i dati – accertati alle ore 12:00 di oggi 20 settembre sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

L’età media dei 1.408 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa, 12% ha meno di 20 anni, 15% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 29% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, 169 confermati con tampone molecolare e 1.239 da test rapido antigenico. Sono 379.487 i casi complessivi ad oggi a Firenze, 286 in più rispetto a ieri, 93.123 a Prato, 61 in più, 109.604 a Pistoia, 85 in più, 70.106 a Massa Carrara, 86 in più, 148.607 a Lucca, 160 in più, 161.559 a Pisa, 191 in più, 126.062 a Livorno, 136 in più, 126.331 ad Arezzo, 218 in più, 99.925 a Siena, 104 in più, 76.826 a Grosseto, 81 in più. Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 450 i casi riscontrati oggi nell’ASL Centro, 555 nella Nord Ovest, 403 nella Sud est.

La Toscana si trova al 10° posto in Italia come numerosità di casi, comprensivi di residenti e non residenti, con circa 37.699 casi per 100.000 abitanti, media italiana circa 37.425, dato di ieri.

Le province di notifica con il tasso più alto sono Lucca con 38.704 casi per 100 mila, Pisa con 38.652, Livorno con 38.317, la più bassa Prato con 35.105.

Complessivamente, 80.463 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 541 in più rispetto a ieri, più 0,7%.

Le persone ricoverate sono complessivamente 167, 1 in meno rispetto a ieri, meno 0,6%, 5 in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri, meno 28,6%.

Le persone complessivamente guarite sono 1.300.832, 862 in più rispetto a ieri, più 0,1%: 0 persone clinicamente guarite, stabili rispetto a ieri, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 1.300.832, 862 in più rispetto a ieri, più 0,1%, dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Sono 10.723 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 3.359 a Firenze, 877 a Prato, 965 a Pistoia, 684 a Massa Carrara, 1.009 a Lucca, 1.212 a Pisa, 811 a Livorno, 684 ad Arezzo, 567 a Siena, 401 a Grosseto, 154 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano, numero di deceduti/popolazione residente, per Covid-19 è di 290,4 per 100.000 residenti contro il 298,1 media italiana, 9a regione.

Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara, 360,3, Firenze, 336,4, e Pistoia, 332,5, il più basso a Grosseto, 184,1.

Tutti i dati sull’andamento dell’epidemia nella regione saranno visibili dalle ore 18:30 sul sito dell’Agenzia regionale di sanità, all’indirizzo www.ars.toscana.it/covid19.