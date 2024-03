Consiglio regionale Campania, question time 27 marzo 2024

Tra le interrogazioni il taglio dei fondi PNRR per la sicurezza sismica ospedaliera, l’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale, la tutela delle aree habitat

Il taglio dei fondi PNRR per la sicurezza sismica ospedaliera, l’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale, la tutela delle aree Habitat 6210 con conservazione del pascolo ovicaprino ed equino.

Sono tra le interrogazioni, presentate, rispettivamente, dai Consiglieri Vincenzo Ciampi, Michele Cammarano e Gennaro Saiello, del Movimento 5 Stelle, Roberta Gaeta, Demos, e Alfonso Piscitelli, FdI, che saranno discusse nel Question Time in Consiglio Regionale della Campania mercoledì 27 marzo dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Inoltre, saranno discusse anche le seguenti interrogazioni: ‘Camera di Commercio Irpinia – Sannio, chiarimenti urgenti sullo stato di Commissariamento e richiesta immediata di sospensione’ ad iniziativa del Consigliere Livio Petitto, Moderati e Riformisti, ‘Fondi per la prevenzione con il codice di esenzione D97’ della Consigliera Maria Muscarà, gruppo misto, ‘Ospedalizzazioni e ricoveri per isterectomia in Campania’ del Consigliere Tommaso Pellegrino, Italia Viva; ‘Misure urgenti di attuazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 41 del 09.05.2019 – Presidio Ospedaliero Sant’Alfonso Maria dei Liguori di Sant’Agata dei Goti’ del Consigliere Francesco Cascone, FI.